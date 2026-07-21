“Nuestro voto fue contra Abelardo”, Pactó Histórico de Petro explica por qué terminó unido con el Centro Democrático de Uribe

La unión del petrismo contra el urbismo para derrotar al candidato a la presidencia del Senado de Abelardo De La Espriella es uno de los giros más particulares de la política en los últimos años.

El cruce de mensajes entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro que pavimentó el triunfo de Honorio Henríquez como presidente del Senado: esta es la historia

Antes antagonistas, ambos partidos terminaron derrotando al candidato del tigre, Alfredo Deluque. Y proclamando al del Centro Democrático, Honorio Henríquez.

En un trino, el Pacto Histórico explicó por qué termino unido con el uribisimo. “Que nadie se equivoque. Nuestro voto fue contra Abelardo, contra el fascismo, y sus abusos de poder en contra hasta de sus propios “Aliados”. Seguimos estando en las antipodas del pesamiento con Uribe y el Centro Democrático", dijeron.

Y,luego, agregaron: “Esperamos del nuevo presidente del Senado altura política y garantías para el ejercicio de la oposición. Hoy derrotamos al Tigrillo”.

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