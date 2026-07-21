María José Pizarro contó lo que hará con el sombrero de su papá, Carlos Pizarro, que le entregó Petro: “Vale la pena”

El presidente Gustavo Petro aprovechó su último discurso del 20 de julio para entregarle a María José Pizarro el sombrero de su papá, Carlos Pizarro. La prenda tiene un enorme simbolismo en la vida del comandante del M-19, que fue asesinado el 26 de abril de 1990.

Petro le entregó a María José Pizarro el sombrero del jefe del M-19, Carlos Pizarro, que quiso convertir en patrimonio. “Es un símbolo”

Un día después del gesto, la ahora excongresista habló de lo que significa esto y reveló lo que hará con este accesorio de su asesinado progenitor. Todo lo contó en diálogo con la emisora Blu Radio.

“Vale la pena también responder a varias de las tergiversaciones y del mancillamiento a la memoria de mi padre. Él firmó la paz en 1990, ese sombrero fue un símbolo de la paz, no de la guerra en la que estuvo el M-19″, dijo.

Presidente Gustavo Petro Foto: AP Photo/Fernando Vergara

La integrante del Pacto Histórico insistió en que esta prenda quedó marcada como un símbolo de la paz y explicó que, tras la entrega que le hizo Petro, lo mantendrá guardado por muchos años.

“Yo lo guardaré, lo protegeré y lo resguardaré como un símbolo, no solamente de la familia de Carlos Pizarro, sino un símbolo de la paz y un símbolo del pueblo de Colombia”, manifestó.

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“Y yo voy a guardar ese símbolo hasta que regresemos nuevamente al Gobierno en el año 2030″, añadió.

Las palabras de Petro

En el momento en el que le entregó el sombrero a la hija de Pizarro, el jefe de Estado también destacó la importancia simbólica que tiene. “Este sombrero de Carlos Pizarro tiene una significación especial que las generaciones recientes deben conocer en toda Colombia. Porque este sombrero ha sido calumniado por alguna prensa tradicional de la mentira“, expresó.

“Este sombrero perteneció al comandante, primero, y luego candidato presidencial, Carlos Pizarro. Nunca fue usado en una acción violenta.Este sombrero lo compró él exclusivamente para firmar la paz definitiva entre el Movimiento 19 de Abril y el Estado de Colombia“, añadió.

Carlos Pizarro quería ser presidente. Foto: Colprensa

“Por tanto, es un símbolo de paz. Paz que nos trajo como cosas concretas la Constitución de 1991. Fue el pueblo el por elección popular, libre y democrática eligió a las fuerzas que había dirigido el candidato presidencial Carlos Pizarro, asesinado en abril de 1990“, complementó.