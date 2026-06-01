Las redes sociales cobraron la “incoherencia”: le recuerdan a la campaña de Iván Cepeda cuando usó la camiseta de Colombia para hacer campaña

Las redes sociales todo lo cobran y lo recuerdan. Luego de que el candidato del partido de gobierno, Iván Cepeda, arremetiera contra su contrincante Abelardo de la Espriella por incitar a su electorado a vestirse con la camiseta de la Selección Colombia como forma de mostrar el apoyo a su candidatura, varios internautas le recordaron a Cepeda que su campaña, liderada por la senadora María José Pizarro, también ha llamado al uso de esa prenda para hacer proselitismo e incitar a la ciudadanía a vestirla durante manifestaciones en las calles.

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En redes sociales circuló un video, lanzado antes de las elecciones parlamentarias del 8 de marzo, en el que se ve a la senadora María José Pizarro; al exgobernador de Nariño, Camilo Romero; la senadora Esmeralda Hernández y al exministro de Minas y Energía del gobierno Petro, Omar Andrés Camacho, llamar a la ciudadanía a “ponerse la camiseta” mientras todos visten la camiseta del seleccionado colombiano.

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Incluso, en entrevista con 6 AMW, de Caracol Radio, se le cuestionó a la senadora y jefa de debate de Iván Cepeda, María José Pizarro, sobre el sentido de pelear con la camiseta de la selección, a lo que ella respondió que “la Selección y su camiseta nos representan a todos los colombianos y lo que se ha hecho es usarla como un símbolo de una campaña política en la que miles de colombianos fueron a las urnas usando un símbolo patrio”.

María José Pizarro, jefa de debate de Iván Cepeda. Foto: Guillermo Torres / Semana

En ese mismo momento se le recordó a la senadora que el presidente Petro también había usado el mismo recurso hace cuatro años durante su campaña “Petro presidente”, a lo que Pizarro no respondió, eludió el interrogante y se limitó a decir que ella solo estaba “expresando su posición y lo que ha dicho el candidato Iván Cepeda”. La camiseta de la selección es un símbolo de todos los colombianos y no debe ser apropiada por una campaña política”.

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Se agudizó el debate por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en época electoral. Foto: Pantallazo tomado de la cuenta de Youtube de Iván Cepeda y foto de redes sociales

Lo paradójico de la respuesta de la senadora es que en el video, la primera que aparece es la senadora Pizarro, vistiendo la camiseta de la selección y haciendo un video con claros tintes políticos que buscaron favorecer la candidatura de los senadores y representantes del Pacto Histórico de cara a las elecciones parlamentarias del pasado 8 de marzo.