Le recuerdan a Petro cuando usaba la camiseta de la Selección Colombia en la campaña de 2022, lo que ahora critica Cepeda

Uno de los primeros pronunciamientos que hizo Iván Cepeda tras lograr el paso a la segunda vuelta presidencial fue cuestionar que los seguidores de Abelardo de la Espriella estuvieran utilizando la camiseta de la Selección Colombia de Fútbol para expresar ese respaldo al candidato de Defensores de la Patria.

La FCF se pronuncia tras la queja de Iván Cepeda por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en elecciones

“¿Por qué se está usando la camiseta de la Selección Colombia para fines electorales?“, preguntó Cepeda, quien le pidió a la Federación Colombiana de Fútbol que se pronunciara sobre estos hechos y sancionara a ese sector por supuestas restricciones comerciales y políticas, a lo cual le respondieron que ellos no eran los responsables de la distribución ni el uso personal que le da cada persona.

En medio de esa discusión, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, recordó cuando Gustavo Petro utilizaba el mismo distintivo en medio de la campaña de 2022.

“Se le olvida a Cepeda que fue esta la camiseta que usó Gustavo Petro para su campaña presidencial del 2022″, aseguró el congresista de oposición junto a las imágenes que recuerdan ese hecho.

El uso de la camiseta de la Selección Colombia generó todo un debate este mes de junio se desarrollará el Mundial de Fútbol en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que se espera que miles de colombianos utilicen ese distintivo.

De hecho, hay otros videos en los que se ve a varios líderes del Pacto Histórico portando la camiseta de la Selección para las elecciones del pasado 8 de marzo cuando se registraron las elecciones al Congreso. Allí salen María José Pizarro, Camilo Romero, Esmeralda Hernández, entre otros.

“El domingo gana Colombia y pierde la politiquería. Este 8 de marzo ponte la camiseta por Colombia. No la de los clanes, no la de las maquinarias, la de Colombia, porque en elecciones siempre quieren imponer sus colores, rojos por aquí, naranjas por allá, verdes por otro lado, los partidos tradicionales intentan medir su fuerza intentando comprar camisetas como si así se pudiera realmente doblegar la voluntad de un país”, aseguraron los líderes del Pacto Histórico.

Además, mencionaron que se trataría de la “vieja política de siempre” en la que se llenarían “las calles de colores para aparentar apoyos como si eso fuera la participación real, pero todos sabemos lo que hay detrás de esas camisetas, contratos, favores y décadas creyendo que la democracia se puede seguir comprando”, agregaron. En ese momento pedían salir a esas elecciones con la camiseta de Colombia para apoyar al Pacto Histórico.