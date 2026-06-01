Generales y almirantes de la reserva rechazaron mensaje del presidente Petro sobre la primera vuelta presidencial

Una tormenta política desató el presidente Gustavo Petro, con un trino en su cuenta en X donde dijo que no aceptaba los resultados de la primera vuelta presidencial.

El mensaje fue el siguiente: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

Comunicado de generales y almirantes de la reserva activa. Foto: Suministrada a Semana.

Tras este mensaje del jefe de Estado, el Cuerpo de almirantes y generales de la reserva activa mostró su desacuerdo.

“El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia expresa a la opinión pública nacional e internacional su profunda preocupación por el pronunciamiento del señor Presidente de la República, mediante el cual pone en tela de juicio los resultados del preconteo electoral de la jornada democrática realizada el pasado 31 de mayo de 2026″, señalaron los oficiales retirados.

Añadieron los oficiales en retiro que “resulta altamente inconveniente, preocupante y lesivo para la estabilidad institucional que, desde la más alta investidura del Estado, se desconozca anticipadamente un procedimiento electoral que se desarrolló de manera transparente, organizada y bajo la supervisión de las autoridades competentes.