Partido Conservador respaldará a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta

El Partido Conservador anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que el abogado se enfrentará al candidato del continuismo, Iván Cepeda.

“La democracia siempre habla. Hoy los colombianos han expresado con claridad sus anhelos, sus necesidades y también sus frustraciones frente a la inseguridad, el costo de la vida, la incertidumbre y la falta de respuestas a problemas que afectan la vida diaria de millones de familias”, escribió esa colectividad en un comunicado.

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Los conservadores apuntaron que el resultado de las votaciones del domingo 31 de mayo hacen de De la Espriella el candidato con más respaldo en las urnas por parte de los votantes que participaron de la cita electoral.

“El resultado de hoy convierte a Abelardo de la Espriella, con la legitimidad de las urnas, en la voz más representativa de millones de ciudadanos que reclaman un rumbo diferente para Colombia”, escribió el partido.

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La colectividad aseguró que escuchó el mensaje de las urnas y manifestó su compromiso con la defensa de la democracia, las instituciones, la libertad y el orden.