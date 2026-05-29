El Partido Conservador le envió una carta a su militancia frente a las elecciones presidenciales de este 31 de mayo. La colectividad afirma que el momento que vive Colombia necesita “carácter, unidad y decisión”, haciendo un llamado directo a sus líderes, parlamentarios y cabildantes electos para este 31 de mayo.

Los conservadores creen que la situación actual del país debe estar libre de tibiezas y dudas y dejó un mensaje claro sobre las votaciones: “No es momento de quedarse en la casa”.

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El Directorio Nacional Conservador difundió esa carta en la noche del jueves, a dos días de las elecciones presidenciales en las que se definirá quién será el sucesor de Gustavo Petro. “Es momento de salir, convencer, llamar, organizar y votar”, señalaron los conservadores en la misiva.

Esa colectividad apoya a la candidata Paloma Valencia.