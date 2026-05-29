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Directorio Nacional Conservador envió mensaje a sus militantes para las elecciones presidenciales

El Partido Conservador le pidió a sus militantes no quedarse en la casa e ir a votar.

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Redacción Semana
29 de mayo de 2026 a las 6:55 a. m.
El Directorio Nacional Conservador asegura que el país necesita "carácter, unidad y decisión".
El Directorio Nacional Conservador asegura que el país necesita "carácter, unidad y decisión". Foto: Bernardo Peña

El Partido Conservador le envió una carta a su militancia frente a las elecciones presidenciales de este 31 de mayo. La colectividad afirma que el momento que vive Colombia necesita “carácter, unidad y decisión”, haciendo un llamado directo a sus líderes, parlamentarios y cabildantes electos para este 31 de mayo.

Los conservadores creen que la situación actual del país debe estar libre de tibiezas y dudas y dejó un mensaje claro sobre las votaciones: “No es momento de quedarse en la casa”.

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El Directorio Nacional Conservador difundió esa carta en la noche del jueves, a dos días de las elecciones presidenciales en las que se definirá quién será el sucesor de Gustavo Petro. “Es momento de salir, convencer, llamar, organizar y votar”, señalaron los conservadores en la misiva.

Esa colectividad apoya a la candidata Paloma Valencia.