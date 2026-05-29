El código fuente de los softwares electorales que se usarán durante las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo ya fue congelado por parte de funcionarios de la Registraduría y bajo la observación de instituciones y actores internacionales.

La autoridad electoral informó que el procedimiento de registro y custodia de los códigos fuente y ejecutables de los softwares de preconteo, consolidación y divulgación nacional de resultados, escrutinio y digitalización del formulario E-14 de delegados y transmisión ya está listo. Esos sistemas solo se ‘descongelarán’ después de las votaciones.

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El proceso de registro y custodia contó con la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, los auditores de sistemas de las agrupaciones políticas, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la OEA, la auditoría externa internacional IIDH / CAPEL y la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia).

La decisión de la Registraduría de congelar los códigos fuentes de los software electorales busca dar confianza a la ciudadanía en el proceso electoral. Los sistemas que se utilizarán en estos comicios son los mismos que estuvieron en funcionamiento en las elecciones de 2022, cuando Gustavo Petro fue elegido como vicepresidente.

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Esa autoridad electoral también compartió cómo fue el proceso técnico para implementar esa medida, en el que se efectuaron pasos para identificar la infraestructura, copiar la información en archivos, verificar la integridad del código y protegerlo mediante cifrado.

La verificación se hace mediante un código hash que le fue asignado a cada archivo. El registrador Hernán Penagos explicó que “esos códigos hash serán la constancia de que, el próximo domingo, en el momento en que se abran los softwares para iniciar el procesamiento de la información, no se ha realizado ningún tipo de modificación. De igual manera, el descongelamiento se hará en presencia de las organizaciones políticas, los entes de control y los observadores internacionales para que haya absoluta tranquilidad frente a los softwares electorales”.

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La información de los códigos fuentes está protegida con una contraseña de 24 caracteres que fue construida entre la Registraduría, la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, los auditores de las agrupaciones políticas y la Procuraduría. Cada uno de esos actores tiene en su poder seis caracteres que hacen parte de la clave de ingreso.

Esa información, además, está albergada en un medio magnético que contiene la información y que fue guardado en sobres de seguridad especializados para evitar cualquier manipulación. Esos sobres fueron trasladados a una bodega de custodia.