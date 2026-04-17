Registrador Hernán Penagos se refiere a los presuntos ataques al software y el código fuente: “Con tantos ojos detrás es imposible hablar de fraude”

El registrador Hernán Penagos presentó la arquitectura del trabajo que hará la entidad para las elecciones presidenciales este 2026. Lo hizo en el marco del Congreso de Naturgas, que se desarrolla en Cartagena esta semana.

“En Colombia, el proceso electoral es eminentemente manual. Lo cuento porque eso es importante para despejar muchas de las dudas que hay”, aseguró. Penagos detalló que las actas electorales, los conocidos E14 son también “físicas y manuales” y de todo eso queda “evidencia que puede ser constatada por los auditores, partidos y autoridades sobre el proceso electoral”.

“Si en Colombia el proceso electoral fuera digital sí se podría hablar del software… pero aquí lo que se trata es constatar los datos con las actas electorales. A partir de las 4 de la tarde cuando inicia el preconteo, esos datos se van transmitiendo de manera telefónica y las actas se van publicando. El preconteo es el más ágil de Latinoamérica y es una forma de ofrecer tranquilidad democrática”, dijo.

Hernán Penagos, registrador nacional. Foto: Pedraza Producciones

Penagos se refirió a lo que está sucediendo en Perú, un proceso que conoce muy bien pues él ha sido jefe de la misión electoral en ese país. Allí, como se sabe casi una semana después de las elecciones, no se conocen los resultados definitivos. Y explicó por qué una circunstancia así no sucede en Colombia.

El registrador aseguró que Colombia podría vanagloriarse de que aumentó un 3.5% la participación electoral. “Eso es una forma de reconocer el ánimo democrático frente a este proceso electoral”. También destacó que se redujeron los votos nulos en casi 200 mil, lo cual es otro síntoma positivo de la salud de la democracia.

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“Las narrativas nunca se dieron”, aclaró Penagos sobre los ataques al papel de la Registraduría en el proceso, por parte del gobierno.

Sobre las elecciones presidenciales, Penagos recordó que este año hay 41 millones de colombianos habilitados para votar, cifra que constituye el censo electoral.

Hernán Penagos, registrador nacional. Foto: Pedraza Producciones

“Aun tenemos 104 municipios con riesgo alto, en donde este puede no ser libre. Hay que trabajar muy fuerte en eso”, advirtió. El registrador aseguró que en un viaje a Riohacha vio cómo un cabecilla de grupo armado hostigó por dos días a una población entera.

La desinformación es una amenaza. “Hoy hay unas narrativas muy complejas”, dijo. Aseguró que muchas de esas versiones que se dieron los días después de las elecciones al Congreso no eran reales. “Ninguna entidad está preparada para esos niveles de desinformación en redes sociales. La registraduría no tiene bodegas. La desinformación en Colombia genera violencia”, aseguró.

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El registrador llamó la atención para que entre todos se cuide el Estado de derecho y recordó el caso de Gamarra en el que, por cuenta de una desinformación de whatsapp, llegaron a quemar la registraduría de ese municipio.

“Con tantos ojos detrás del proceso electoral es imposible hablar de fraude”, dijo el registrador Hernán Penagos sobre las “narrativas” que han alimentado que habrá ataques al software y al código fuente de la registraduría.