“El 92% de los municipios están en riesgo”. ONU alerta sobre las elecciones presidenciales

A pesar de la madurez institucional que demostró el país en las elecciones de Cámara y Senado, con una participación superior al 50%, el país no mejora en aspectos críticos como seguridad. Así lo reveló la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia en su más reciente informe de seguridad.

De acuerdo con el informe, los grupos armados siguen dictando las reglas en las zonas más vulnerables, a pesar de que en la pasada jornada electoral se desplegaron más de 246.000 efectivos en todo el territorio.

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El reporte hace especial énfasis en casos como el del Partido Comunes, que perdió su personalidad jurídica porque, según algunos de los candidatos, la votación se vio frenada por amenazas a su campaña. Por eso, el informe explica que “la participación política de los excombatientes sigue siendo un ejercicio de alto riesgo donde el Estado carece de presencia”.

El reto para las contiendas presidenciales de mayo

En esa línea, la Misión de Observación Electoral (MOE) reportó que 185 municipios enfrentan riesgos por fraude o violencia, incluyendo 94 localidades en situación de riesgo extremo. “Los incidentes previos no fueron menores, destacándose un ataque mortal contra un equipo de seguridad en Arauca, la desaparición de un candidato en el Cesar, el asesinato de tres soldados en Caquetá mientras instalaban puestos de votación y un incidente similar en el mismo departamento contra una candidata indígena a las circunscripciones transitorias especiales de paz”, señala el reporte de la ONU.

Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la ONU subraya que estabilizar el país no es solo una cuestión de urnas, sino de implementar un acuerdo “que se siente insuficiente donde el narcotráfico llena el vacío institucional. El reto para el Congreso que se instalará el 20 de julio será rescatar la soberanía democrática de las manos de la ilegalidad”.

“A medida que se acercan las elecciones presidenciales, sigue siendo esencial garantizar la seguridad de los candidatos y los votantes. Es imperativo que las autoridades adopten todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo ordenado del proceso electoral”, señala el informe.

El informe concluye con la necesidad de seguir adelante con un progreso continuo y una voluntad política renovada. “A medida que se acercan las elecciones presidenciales y la dinámica política se vuelve cada vez más compleja, será fundamental que los colombianos mantengan el compromiso de lograr la paz, la seguridad y la prosperidad”, concluye el reporte.