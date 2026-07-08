Infraestructura educativa: el reto de convertir inversión en resultados

Hay decisiones que se quedan en el papel y otras que sí logran convertirse en realidades palpables. En Colombia, la infraestructura social enfrenta barreras que retrasan o impiden que la inversión llegue a donde más se necesita. En ese contexto, en Findeter hemos avanzado en una apuesta por pasar de la intención a los resultados, especialmente en un sector estratégico como la educación.

Al cierre de 2025, a través de asistencia técnica a proyectos del Gobierno nacional, acompañamos 192 proyectos educativos por 1,55 billones de pesos. De este total, 155 corresponden a infraestructura, con una inversión cercana a 1,4 billones, que impactan directamente a más de 750 sedes educativas en 129 municipios de categorías 5 y 6 y benefician a más de 100.000 estudiantes.

Estas intervenciones incluyeron la construcción, ampliación y mejoramiento de espacios educativos como centros de desarrollo infantil, hogares juveniles, colegios, universidades y dotación educativa, con el objetivo de mejorar las condiciones reales para el aprendizaje.

Carlos Saad, presidente de Findeter. Foto: Findeter - API

En educación superior la apuesta continúa siendo significativa. Con recursos por cerca de 750.000 millones de pesos del Ministerio de Educación Nacional venimos ejecutando más de 40 proyectos que impactan a 82.200 estudiantes, orientados a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la infraestructura en universidades e instituciones técnicas y tecnológicas del país.

Esta apuesta se materializa en los territorios, en donde hay hechos concretos que merecen contarse: en el Valle del Cauca, la intervención de las sedes Sevilla y Tuluá de la Universidad del Valle y, en Magdalena, la ampliación de la sede Costa Verde de la Institución Universitaria del Caribe, Unicaribe en Ciénaga, que no son solo obras físicas sino la oportunidad para que más jóvenes permanezcan en sus regiones, desarrollen sus talentos y contribuyan a la transformación social de sus departamentos.

En La Guajira, la construcción del bloque IX en la Universidad de La Guajira, en Riohacha, y las 42 obras de infraestructura rural de educación básica en Maicao, Dibulla, Manaure, Riohacha y Uribia que benefician a más de 7.500 estudiantes, la mayoría del pueblo Wayúu; proyectos que no solo amplían aulas, sino que simbolizan una apuesta real por el futuro de la región.

Además, entregaremos próximamente 11 sedes educativas más en Uribia con lo cual completaremos 53 sedes intervenidas con una inversión de 31.725 millones y un impacto total de 8.084 estudiantes en este territorio, en donde estudiar sigue siendo un desafío.

Como parte de nuestra política de Responsabilidad Social, a través de nuestro programa Transformando Regiones, entregamos este año 1.499 tabletas con contenidos precargados para apoyar el aprendizaje en instituciones etnoeducativas indígenas de Uribia.

Estos resultados demuestran que no es suficiente invertir más, sino ejecutar mejor. Cuando hay asistencia técnica, acompañamiento permanente y capacidad operativa, la inversión se convierte en infraestructura que funciona, en estudiantes que permanecen y en territorios que avanzan en el cierre de sus brechas.