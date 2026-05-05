La inversión publica se concentra en regiones rezagadas: el balance de Findeter

La financiación de proyectos públicos en Colombia sigue concentrándose en territorios con mayores necesidades, y en ese escenario, la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, reportó avances significativos en su gestión durante el actual cuatrienio.

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Entre agosto de 2022 y marzo de 2026, la entidad desembolsó $16,6 billones, recursos con los que se financiaron 2.220 proyectos en 773 municipios del país.

El alcance territorial es uno de los principales puntos de este balance. Según la entidad, el 92 % de los recursos llegaron a municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, aquellos con mayores brechas en infraestructura y acceso a servicios. En estas zonas se concentraron 865 proyectos, lo que equivale al 39 % del total financiado durante el periodo

La distribución sectorial de los recursos muestra una apuesta por áreas estratégicas. El 32,5 % de los desembolsos se dirigió al sector energético, seguido por desarrollo urbano y vivienda (18,3%), transporte (13,5%) y saneamiento fiscal (10%).

Otros sectores como salud (8,4 %), agua potable y saneamiento básico (8%) y educación (3,7%) también hicieron parte de la asignación, reflejando una estrategia orientada al cierre de brechas sociales y económicas.

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Solo en el primer trimestre de 2026, Findeter desembolsó más de $1,42 billones para financiar 244 proyectos en 428 municipios, lo que evidencia un ritmo sostenido de ejecución en el arranque del año. Estas inversiones se enfocan en iniciativas que buscan mejorar condiciones de vida y dinamizar economías locales.

El desafío está en sostener el ritmo de inversión en regiones. Foto: iStock

Entre los proyectos financiados se encuentran desarrollos en energías renovables, como parques solares en Caldas, así como obras de infraestructura vial, educativa y hospitalaria en distintas regiones del país.

También se destacan inversiones en vivienda, con la financiación de 13.848 unidades habitacionales en 230 municipios, lo que refleja el impacto del financiamiento en el acceso a soluciones habitacionales .

En paralelo, la entidad ha fortalecido su rol como ejecutor de proyectos. Durante el mismo periodo, Findeter ha participado en la ejecución de 941 proyectos en 559 municipios, administrando recursos por $6,1 billones, lo que evidencia su capacidad operativa más allá de la financiación

Este doble rol financiador y ejecutor le ha permitido consolidarse como un actor clave en la implementación de programas del Gobierno nacional, incluyendo iniciativas en educación superior, infraestructura social y seguridad alimentaria, como la construcción de puntos de abastecimiento solidario.

Sin embargo, el reto sigue siendo de escala y sostenibilidad. Aunque los recursos desembolsados muestran un crecimiento relevante, la demanda por infraestructura en regiones sigue siendo alta, lo que plantea desafíos en la priorización y eficiencia del gasto público.

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En este contexto, la entidad proyecta ampliar su participación en sectores estratégicos, especialmente en iniciativas relacionadas con la adaptación y mitigación del cambio climático, así como consolidar su presencia territorial con nuevos proyectos de asistencia técnica.

El balance deja en evidencia un avance en la financiación del desarrollo regional, pero también confirma que el cierre de brechas en Colombia sigue siendo un desafío estructural que requiere no solo recursos, sino una ejecución eficiente y sostenida en el tiempo.