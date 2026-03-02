Educación

Chocó tendrán dos universidades nuevas: así avanzan los proyectos

Las obras y estudios beneficiarán a más de 1.500 estudiantes y buscan ampliar la cobertura de educación superior pública en las zonas más apartadas del departamento.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 6:53 p. m.
La obra es financiada con recursos del Ministerio de Educación y ejecutada por la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, entidad encargada de estructurar y gerenciar proyectos de infraestructura pública en el país.
El Ministerio de Educación Nacional puso en marcha dos proyectos estratégicos para ampliar la cobertura de educación superior en el Chocó, uno de los departamentos con mayores brechas históricas en acceso universitario en el país. Las iniciativas se desarrollan en Puerto Meluk y en el municipio de Belén de Bajirá, y están orientadas a fortalecer la presencia de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba en zonas rurales y apartadas del occidente colombiano.

En el corregimiento de Puerto Meluk ya comenzó la construcción de la nueva sede universitaria. El proyecto contempla la edificación de un bloque académico con 14 aulas, laboratorios, aulas de sistemas, biblioteca, comedor, áreas administrativas y 16 baterías sanitarias. La infraestructura tendrá capacidad para 490 estudiantes por jornada y operará en doble jornada, lo que permitirá ampliar significativamente la cobertura para jóvenes de comunidades afrocolombianas, grupos étnicos y población raizal de la región.

La obra es financiada con recursos del Ministerio de Educación y ejecutada por la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, entidad encargada de estructurar y gerenciar proyectos de infraestructura pública en el país. Con esta intervención, el Gobierno busca reducir las brechas territoriales en acceso a educación superior pública y garantizar condiciones dignas para la formación universitaria en zonas históricamente excluidas.

Uno de los elementos centrales del proyecto en Puerto Meluk es su enfoque sostenible y adaptado al entorno. El diseño será palafítico, en coherencia con las características geográficas y climáticas del territorio, e incorporará estrategias bioclimáticas, sistema de energía solar y mecanismos de recolección de aguas lluvias. La apuesta es que la infraestructura no solo responda a necesidades académicas, sino que también respete las condiciones ambientales y culturales propias del Chocó.

Nuevo campus

De manera paralela, en Belén de Bajirá comenzaron los estudios y diseños de las fases 1, 2 y 3 de un nuevo campus universitario. Actualmente se desarrollan actividades de topografía y estudios de suelos que permitirán estructurar técnicamente la construcción. Para esta etapa se destinaron 18.372 millones de pesos.

Una vez concluyan los estudios, se dará paso a la ejecución de la primera fase del complejo, que incluirá aulas, laboratorio, biblioteca, restaurante universitario, área administrativa con servicios de bienestar y enfermería, espacios deportivos, zonas de encuentro y obras de urbanismo integral. El campus proyecta beneficiar a 1.080 estudiantes y consolidar la presencia de la educación superior pública en el Darién chocoano, una subregión con limitadas oportunidades de formación profesional.

Las intervenciones en Puerto Meluk y Belén de Bajirá hacen parte de una estrategia nacional orientada a llevar infraestructura educativa a territorios donde la oferta universitaria ha sido insuficiente. En un departamento con altos índices de pobreza y dispersión geográfica, la ampliación de sedes universitarias representa no solo una inversión en infraestructura, sino una apuesta por movilidad social, permanencia juvenil en el territorio y desarrollo regional.

Con el inicio de las obras y estudios, el Ministerio de Educación avanza en la consolidación de nuevos espacios académicos que buscan cerrar brechas históricas y fortalecer el acceso a educación superior pública en uno de los departamentos más rezagados del país.

Noticias Destacadas