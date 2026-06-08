Así quedó la tabla de reclasificación, luego de que Junior le ganó la final a Nacional

Con el título de Junior ante Atlético Nacional, empieza la proyección de cara a la Liga BetPlay 2026-ll. Los 20 equipos de primera división ponen especial atención a varios ítems, incluyendo la tabla de reclasificación.

Junior bicampeón de Colombia y sacude el palmarés del FPC: avisa a Santa Fe, América y Millonarios

Cabe recordar que la tabla de reclasificación es indispensable, pues otorga a los equipos de la Liga BetPlay la posibilidad de obtener un tiquete para los torneos Conmebol del año siguiente, en este caso, 2027.

Tabla de reclasificación: Atlético Nacional es líder

A pesar de haber perdido la gran final de la Liga BetPlay, Atlético Nacional es el líder de la tabla de reclasificación con 55 puntos en 25 partidos. Segundo queda el campeón, Junior, con 44 unidades en la misma cantidad de juegos que el verde de Antioquia ostenta.

Tercero asoma Deportes Tolima con 37 puntos, cuarto Santa Fe con 35, quinto Once Caldas con 34 y sexto América de Cali con 34. De momento, esos serían los clubes que tendrían participación en torneos Conmebol para 2027.

Para ver la tabla de reclasificación, a continuación, haga clic en las tres líneas de la parte superior derecha, y después seleccione “Reclasificación”:

¿Cuántos equipos clasifican por Colombia a la Copa Libertadores 2027?

Son cuatro cupos: dos para los campeones del año, que van directo a fase de grupos, y los otros para los dos que sean los mejores en reclasificación y no hayan levantado la estrella. Estos dos últimos van a fase previa.

Campeón de la Liga BetPlay 2026-l: Junior de Barranquilla

Campeón de la Liga BetPlay 2026-ll: por definir

Mejor de la reclasificación que no sea campeón: de manera parcial, Atlético Nacional

Segundo mejor de la reclasificación que no sea campeón: de manera parcial, Deportes Tolima

Junior levantando la estrella número 12 de su historia. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

¿Cuántos equipos clasifican por Colombia a la Copa Sudamericana 2027?

También son cuatro cupos. El campeón de la Copa BetPlay y los tres mejores de la reclasificación que no tenga cupo a Libertadores.

Campeón de la Copa BetPlay 2026: por definir

Mejor de la reclasificación sin cupo a Libertadores: de manera parcial, Santa Fe

Segundo mejor de la reclasificación sin cupo a Libertadores: de manera parcial, Once Caldas

Tercero mejor de la reclasificación sin cupo a Libertadores: de manera parcial, América de Cali.

Los cuatro equipos que van a Copa Sudamericana después se encontrarán en la fase previa del torneo continental. Los dos que ganen accederán a la zona de grupos.

Trofeos de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Foto: AFP

Así las cosas, más allá de buscar la estrella de diciembre, los equipos esperan tener un buen puntaje en la Liga BetPlay 2026-ll para acercarse a los torneos Conmebol. Clubes como Millonarios y Deportivo Cali deben mejorar si quieren entrar.