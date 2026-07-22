Junior sufre con el Barranquilla y ahora mira la Liga Betplay: fecha, hora y canal de TV para el debut

Junior de Barranquilla se dejó sorprender en el estadio Romelio Martínez y el Barranquilla FC, que milita en la segunda división, le pudo empatar en lo que parece una hazaña. No es el debut esperado del entrenador Alfredo Arias en el fútbol colombiano, mucho más cuando se presenta a las competiciones como el actual campeón.

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El partido disputado en la capital del Atlántico hacía parte de la ida de la fase 1B de la Copa Betplay. Así, ambos clubes debutaron oficialmente en el segundo semestre tras el Mundial 2026. Junior no pudo concretar el triunfo y apagó el favoritismo con el que contaba desde la previa.

Y es que el Tiburón iba ganando con aparente comodidad con un 2-0 en la cancha del Romelio Martínez, con goles en la primera parte, más allá de que falló un penalti que hubiera sido el 3-0, pues el portero ahogó el grito de gol de Francisco Fydriszewski.

En la segunda parte, Barranquilla FC le remontó para dejar un 2-2 en el marcador final, la serie totalmente abierta y algunas vergüenzas en el Junior. Cabe recordar que el ganador de esta fase enfrentará a Millonarios en los octavos de final. El juego de vuelta aún está por confirmar horario en la Dimayor.

Otros resultados de la ida de la fase 1B de la Copa Betplay

Atlético Nacional 2-0 Tigres

Internacional de Bogotá 1-0 Inter Palmira

Deportes Tolima 2-1 Deportes Quindío

Once Caldas 3-0 Envigado

Deportivo Pasto 0-1 Bogotá FC

América de Cali 2-1 Real Cartagena.

Próximo partido del Junior de Barranquilla

Tras el empate en la Copa, los goles de Daniel Rivera y Luis Fernando Muriel, Junior de Barranquilla voltea su mirada al debut en la Liga Betplay, donde saldrá a defender la corona e intentar el tricampeonato en el fútbol colombiano.

Junior empató con el Barranquilla. Foto: Oficial Junior

El susto del Barranquilla FC es algo que deberá evitar en el máximo torneo de la Dimayor. Comenzará de visitante la defensa del título en el departamento del Tolima y sus figuras se colocarán a prueba con un rival superior al que enfrentó entre semana.

Por la primera fecha de la Liga Betplay, el club barranquillero enfrentará el sábado 25 de julio 2026 al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué con transmisión de Win Sports+.

Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla