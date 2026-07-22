Néstor Lorenzo le hace guiño a su continuidad y apunta a la Copa América: sus palabras retumban en Colombia

El técnico Néstor Lorenzo sigue en el foco de la polémica tras la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 a manos de Suiza en Canadá. Cuando más expectativa había en el país por el pase a cuartos, los suizos sorprendieron con un análisis detallado del juego de la Tricolor y superaron el planteamiento del DT argentino, que dio unas palabras que dejan ver su intención de seguir al frente del equipo.

Oficial: Atlético Nacional sufre durísimo aplazamiento y es notificado desde Dimayor a horas del viaje a Tunja

El irrisorio valor de James Rodríguez en el mercado tras el Mundial 2026 y salir del Minnesota United

Se siente un aire de crisis alrededor de la Selección Colombia, pero más por parte de la hinchada que en dirigentes y del mismo DT. Más allá de eso, las críticas a Néstor Lorenzo no paran y muchos quisieran verlo fuera. Eso parece que no va a suceder, al menos en un corto o mediano plazo. Lorenzo se pronunció y efectivamente quiso exponer su disposición para renovar el contrato.

Y es que apenas se consumó la caída ante Suiza, la gran pregunta era sobre su continuidad, que, a medida que avanzan los días, se acerca la oficialidad. Todo parece indicar que es cuestión de tiempo para que Ramón Jesurún firme la renovación apenas arregle el tema de la reelección en la Federación Colombiana de Fútbol.

Néstor Lorenzo contra Ghana. Foto: FIFA via Getty Images

En diálogo con la aplicación 365Scores, una de las más descargadas en el mundo del fútbol en Latinoamérica, Néstor Lorenzo dijo que es momento de recuperación, levantar cabeza y seguir al frente del proyecto deportivo, que ahora tiene como máximo objetivo ganar la Copa América de 2028 en Estados Unidos.

“Ahora es momento de recuperar energías y continuar trabajando en el desarrollo de este proyecto. Seguiremos construyendo una selección más fuerte, manteniendo una idea de juego ofensiva y apuntando a objetivos claros”, dijo Lorenzo.

Para Néstor Lorenzo fue un gran Mundial de Colombia

Poca autocrítica y más convencimiento de que se hicieron las cosas bien, esa parece ser la lectura de Lorenzo tras el Mundial 2026 de la Selección Colombia.

“Recibimos solo un gol en cinco partidos y fuimos el mejor equipo técnicamente. El equipo tomó la iniciativa en todos los partidos, tuvimos una propuesta ofensiva y ambiciosa. Generamos más opciones de gol que cada uno de los rivales a los que enfrentamos”, agregó el DT.

Néstor Lorenzo contra Suiza. Foto: Getty Images

Asimismo, expresó que el mayor reto de la Selección Colombia fue el tema logístico, los largos viajes por Norteamérica y los diferentes horarios a los que estuvieron expuestos por el desplazamiento en avión.

Además, se le vio molesto, ya que Suiza jugó tres partidos consecutivos en Vancouver y no tuvo que desplazarse como sí lo hizo su equipo. Los suizos estuvieron instalados en un campamento en esa ciudad canadiense desde el 18 de junio, lo que les habría dado ventaja para el choque en octavos.

“Los mayores desafíos fueron logísticos. Considero que el no tener que viajar les otorgó a ellos una ventaja muy clara”, puntualizó.

Continuidad de Lorenzo en Colombia

Las palabras de Ramón Jesurún del 23 de junio de 2026 no han sido desmentidas y más bien van en camino a ser verificadas en su vuelta a Colombia. Fuentes cercanas a la Tricolor dieron a conocer los primeros movimientos en este nuevo ciclo con el entrenador argentino al mando.

Lorenzo y Jesurún sostuvieron el 14 de julio una reunión en Bogotá para comenzar a definir el plan de trabajo que encabezará el entrenador.

Durante el encuentro revisaron el balance de la participación en el Mundial de 2026 y sacaron conclusiones con la mirada puesta en el futuro. Ambas partes tienen la intención de continuar, por lo que la renovación no representaría un inconveniente.