¿Camerino roto en River? Juan Fernando Quintero contradice al técnico y, por ahora, no se presenta a entrenamientos

Juan Fernando Quintero se retiró con caras largas del Mundial 2026 y con la sensación de que pudo ser mejor la participación de la Selección Colombia con los cuartos de final muy cerca, que era el primer objetivo. El volante está en Colombia, se dejó ver en Medellín en un plan de fiesta con amigos y parranda vallenata y, ahora, enfrenta otro problema en River Plate.

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Cuando todo parecía indicar que iba a unirse a River Plate sin inconvenientes en julio, salieron a la luz algunos problemas de comunicación con el técnico Eduardo Coudet, lo que habría provocado un distanciamiento entre ambos. Mientras el equipo adelanta la pretemporada en Argentina, los rumores sobre una posible salida del club no se hicieron esperar.

Había un detalle clave que Juanfer Quintero había mencionado antes del Mundial 2026 y que, al parecer, el entrenador desconocía. En diálogo con ESPN, a Juan Fernando le preguntaron por la fecha en la que debía presentarse a los entrenamientos con River Plate, prevista para el 23 de julio, pero el volante informó que no asistiría ese día.

El volante colombiano desmintió a Coudet, quien habría dicho que lo esperaba el 23 de julio para iniciar los primeros trabajos. Lo que agrava la situación es que Juan Fernando Quintero recalcó que no habla con el DT desde que se marchó a disputar la Copa del Mundo y se concentró con la Selección Colombia a principios de junio.

¿Juan Fernando Quintero se queda en River Plate? Hay una nueva versión sobre su futuro. Foto: Getty Images.

“El entrenador dijo una cosa, pero con el presidente ya se había hablado desde antes del Mundial otra. Con el técnico no me hablo desde que me fui (al Mundial). Entonces, si lo dijo, pues seguramente no tenía conocimiento de la situación porque el 30 (de julio) yo tengo el viaje”, dijo Juanfer Quintero en ESPN.

"NO SOY PRIORIDAD PARA ÉL (COUDET)". Juan Fernando Quintero habló sobre las diferencias futbolísticas que tiene con el Chacho Coudet.



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¿Juan Fernando Quintero se va de River Plate?

La situación sigue escalando luego de que Juan Fernando Quintero expusiera con mayor claridad su distanciamiento con Eduardo Coudet y asegurara que no hay ningún misterio, pues nunca fue una prioridad dentro del sistema de juego del técnico en River Plate.

"NO SOY PRIORIDAD PARA ÉL (COUDET)". Juan Fernando Quintero habló sobre las diferencias futbolísticas que tiene con el Chacho Coudet.



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“No tuve la mejor continuidad, todo está claro, no hay misterio, son sus formas de juego y sus conceptos. Eso lo voy a respetar siempre. No le he faltado el respeto a nadie, pero todos saben las prioridades y no soy prioridad para él. Entonces, no es misterio si voy o no”, agregó en ESPN.

“Él tiene sus formas. Como persona, lo respeto. Futbolísticamente pensamos diferente, pero eso no es problema”, confesó Juanfer desde Colombia.

En medio del distanciamiento entre Juan Fernando Quintero y el entrenador de River Plate, el periodista Sebastián Srur aseguró que el volante colombiano podría tener una oferta para continuar su carrera en la Serie A de Italia. “El Cagliari está interesado en Juanfer”, escribió.