La publicación de Franco Armani en medio de su regreso a Atlético Nacional que conmueve a River Plate: “Máquina”

Atlético Nacional se alista para recibir a una leyenda, un campeón del mundo con Argentina y uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol colombiano. La logística está en marcha y la hinchada verdolaga comienza la preparación del evento con la Copa Libertadores en el fondo. Fichaje top que garantiza miles de abonos vendidos.

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Así como se fue, con el estadio Atanasio Girardot completamente lleno y acompañado por René Higuita, en Medellín crece la expectativa por el regreso de Franco Armani por todo lo alto. Escribió su propia historia en Colombia y Argentina. Tras convertirse en ídolo de Atlético Nacional, su carrera lo llevó, además, a conquistar el título mundial con la Selección Argentina y Lionel Messi en Qatar 2022.

En medio de la preparación para el segundo semestre y mientras Colombia y Argentina se concentraban en el Mundial de 2026, Atlético Nacional se movió rápidamente y concretó el regreso de su ídolo tras varias temporadas en River Plate, club con el que también ganó la Copa Libertadores en la edición de 2018.

El regreso de Armani supone un golpe de opinión de Atlético Nacional en el fútbol colombiano. Inmediatamente, Franco pasa a ser, por trayectoria y nombre, el arquero más destacado de la temporada en el fútbol profesional colombiano. Los hinchas, los directivos y el técnico Lucas González esperan ver nuevamente la mejor versión del mítico portero argentino, con el título de la Liga en diciembre como el principal objetivo a corto plazo, tras la derrota ante Junior en junio pasado.

Hinchas de Atlético Nacional volverían a ver a Franco Armani con los colores del verde de Antioquia. Foto: Getty Images.

“Franco Armani deja River Plate y jugará en Atlético Nacional. El arquero quiso regresar a Colombia y, por su rol de ídolo, el club aceptó rescindir el contrato que vencía a fin de año", reveló el periodista César Luis Merlo por medio de su cuenta de X. Otros colegas muy cercanos al arquero y al club verdolaga, indican la misma información y es cuestión de tiempo para que sea oficial en Guarne.

Armani se va despidiendo de River Plate

Apenas se agitó su nombre en las redes sociales por la firma en Nacional, se vio una historia de Instagram donde Franco Armani conmueve al hincha de River Plate, pues mientras sale rumbo a Colombia, el club ‘Millonario’ tendrá el regreso de Rafael Santos Borré, el máximo goleador de la era de Marcelo Gallardo.

Santos Borré con Franco Armani Foto: IG: Franco Armani

Precisamente, su historia en las redes sociales muestra una fotografía con Santos Borré, donde Franco le escribe “máquina”, que es el apodo que recibe el goleador colombiano, que no fue convocado por Colombia para el Mundial 2026.