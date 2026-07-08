Esperado fichaje de ídolo en Atlético Nacional “se va hacer”: otro ya firmó contrato de tres años

Una vez pase el Mundial 2026, el Fútbol Profesional Colombiano volverá a ser el atractivo deportivo del país. La Liga BetPlay con cada club regresará para definir un nuevo campeón y dar cumplimiento al calendario estipulado por Dimayor.

Durante los últimos días los equipos ya empezaron a preparar lo que es su segundo semestre, con la inclusión de nuevos jugadores, movimientos en el mercado de pases, entre otros detalles de importancia mayúscula.

Franco Armani vistiendo los colores de Atlético Nacional. Su regreso toma nuevamente fuerza. Foto: LatinContent via Getty Images

Atlético Nacional es uno que ha tomado múltiples decisiones. Sin duda la de mayor importancia fue la contratación del DT, Lucas González, que estaba en Deportes Tolima. Dicho joven entrenador ya había estado en divisiones menores de los verdolagas, pero solo hasta ahora recibió la oportunidad en el primer equipo.

Con él como cabeza del nuevo proyecto y Alexis Henríquez como sus asistente, se empezó a conocer cómo quedaría configurada la nómina con su sello.

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Franco Armani, “se va hacer”

De acuerdo a los últimos reportes conocidos, la contratación del portero ídolo de los verdes, el argentino Franco Armani “se va a hacer”. Esto fue lo que citó el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, de una conversación con Nikos Petropulos, agente cercano al golero.

David Ospina acabó contrato con los antioqueños y en una zona mixta de Selección Colombia previo al Mundial 2026 en el que estuvo a SEMANA le dio a conocer que podría seguir tapando, pero no en Nacional.

David Ospina, exarquero titular de Atlético Nacional. Foto: NurPhoto via Getty Images

Conociendo de esa baja tan sensible, la dirigencia estaría buscando un hombre de su entera confianza para que defienda el portico verde en el segundo semestre. La situación que Armani vive en River Plate sería ideal para la propuesta y realización del trato.

A sus 39 años el momento de regresar a donde prometió retirarse sería el indicado. Bastará ver cómo avanzar las conversaciones y si los rumores terminan por confirmarse para alegría de los hinchas del Rey de Copas.

Otro ya firmó por tres años

César Haydar no se va de Nacional. Según se pudo conocer en horas de la mañana de este miércoles, el defensor extenderá su vínculo con el cuadro paisa por tres años más, hasta junio del año 2029.

El pase que le pertenecía al Kawasaki Frontale de Japón será comprado por los colombianos. Sus buenas actuaciones como central y lateral, fueron las que impulsaron a los dueños del equipo a hacerse con la ficha del de 25 años.

Otro que es estandarte del plantel pero no tenía asegurado que siguiera era Edwin Cardona. Conversaciones con Universitario de Perú lo ponían en la puerta de salida, pero al final que nada de esto prosperara lo hicieron mantenerse verstido de verde.

Basados en la información del comunicador, Juan David Londoño, el vínculo de Cardona y Nacional se prolongará por un año más (hasta junio de 2027). El 10 del equipo con 33 años busca poder lograr otro título junto al cuadro de sus amores donde ya conquistó Liga en varios oportunidades, Copa y Superliga.