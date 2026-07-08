Revés para Gustavo Puerta: histórico club europeo frenó su fichaje y dio la razón

Luego de brillar con la Selección Colombia en el Mundial 2026, la prensa europea reportó que uno de los interesados en fichar Gustavo Puerta parecía ser el Porto de Portugal. Sin embargo, la prensa de ese país reveló días más tarde que el negocio no avanzará y dio la razón.

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Con 22 años, Gustavo Puerta es uno de los más opcionados para cambiar de equipo en este mercado de verano en Europa. Tiene contrato hasta junio de 2029 con Racing de Santander (España) y Transfermarkt le coloca un valor aproximado de 10 millones de euros, aunque pudo aumentar tras la participación en el Mundial 2026.

Puerta viene de una temporada destacada con Racing de España. Foto: Getty Images

“FC Porto: se sugirió a Puerta, pero la directiva no inició negociaciones” - A Bola

“Según la información recabada por A Bola, el nombre de Puerta —valorado en 16 millones de euros— fue propuesto a la directiva del FC Porto como opción para reforzar el centro del campo, pero la estructura del Porto optó por no iniciar negociaciones“, cuenta el medio referenciado.

Y añade: “FC Porto busca un centrocampista en el mercado, pero también analiza otros nombres y perfiles. Caleb Yirenkyi está en su radar, pero las exigencias del Nordsjaelland son prohibitivas. La idea del campeón nacional es fichar a un jugador que pueda competir con Froholdt por un puesto en el once inicial, un rol que requiere una serie de características muy específicas. La búsqueda continúa”.

Tal como revelan desde Portugal, a Puerta lo venían vinculando con Porto desde antes de su participación con Colombia en la Copa del Mundo. Los dragones han tenido a varios jugadores cafeteros en sus filas, a lo largo de la historia, como Falcao, James Rodríguez y Luis Díaz.

Aunque no sea Porto, es casi seguro que Puerta se moverá en este mercado de pases. Racing de Santander recibiría una alta suma de dinero por el jugador y sería algo que también interesaría en gran medida al cuadro de España.

Gustavo Puerta se hizo con un lugar en la Selección Colombia

Parecía que el mediocampo titular de Colombia en la cita orbital iban a ser Jefferson Lerma y Richard Ríos. Al menos así se planteaba en la previa, pero no se contaba con que Gustavo Puerta se iba a terminar quedando con el puesto.

Gustavo Puerta empieza a ser un indispensable en la Selección Colombia. Foto: Getty Images

A punta de trabajo, y buenas actuaciones, Puerta se ganó la confianza de Lorenzo y acabó ocupando el lugar de Richard Ríos. Gustavo encaró partidos importantes e integró la nómina que acabó eliminada contra Suiza en octavos de final.