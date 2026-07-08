“Me echaron”: Pirry rompe el silencio sobre su salida de la televisión y revela si volvería a los canales nacionales

El reconocido periodista y creador de contenido Guillermo Arturo Prieto La Rotta, conocido públicamente como ‘Pirry’, detalló las razones de su ausencia en la televisión y analizó la evolución de las producciones en el país.

Durante una reciente entrevista, el cronista abordó las dinámicas de la industria de medios tradicionales y expuso las razones que lo llevaron a enfocar su labor profesional hacia los entornos globales de internet.

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Durante más de una década, la labor de Prieto La Rotta en el Canal RCN, especialmente al frente del formato Especiales Pirry, se caracterizó por la realización de crónicas de viajes, deportes de riesgo y reportajes de investigación enfocados en temas de interés nacional y denuncias sociales. No obstante, la cancelación de sus espacios en la parrilla de programación habitual generó diversos debates en la opinión pública respecto a los motivos de su salida.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por el realizador en el programa Inexpertas de la emisora Bésame, el cese de sus funciones en la pantalla chica no se debió a una decisión de retiro voluntario.

“Cuando me echaron, pues primero de donde salí nos quedamos como en términos de ‘vuelvo a trabajar acá’. Y solo son dos canales grandes en Colombia, entonces cada vez había menos espacio”, manifestó el periodista.

A pesar de que el fin de su programa se vinculó en su momento a tensiones debido al impacto de sus investigaciones periodísticas, el documentalista enfatizó que el panorama para retomar con proyectos similares se ha tornado algo complejo.

A juicio de Prieto La Rotta, las restricciones actuales para implementar formatos de investigación exhaustiva obedecen tanto a factores económicos como a cambios estructurales en los hábitos de consumo de la sociedad.

“Si hoy le propongo a RCN o a Caracol hacer un programa de reportajes de una hora, que necesita presupuesto, un equipo de periodistas y producción, no le creen. No le apuestan”, puntualizó durante la entrevista radial. Según su perspectiva, este fenómeno no representa una particularidad del mercado colombiano, sino una tendencia macroeconómica global influenciada directamente por el auge de las redes sociales.

Esta evolución tecnológica ha modificado sustancialmente los niveles de fidelización o engagement de los usuarios con piezas de larga duración. La viralización de contenidos cortos y la inmediatez informativa exigen a los realizadores no solo competir con otros creadores de contenido, sino rediseñar las formas de narrar para sostener la atención de las audiencias.

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Ante la reducción de espacios en la televisión, ‘Pirry’ optó por consolidar su presencia en los ecosistemas virtuales. Tras registrar un aproximado de un millón de usuarios en sus redes sociales, el creador de contenido ha expandido su comunidad digital, superando actualmente los tres millones de seguidores en plataformas como Instagram.

Como parte de su estrategia, Prieto La Rotta anunció el relanzamiento de su canal oficial de YouTube. Este espacio estará orientado a la difusión de expediciones internacionales, interacciones con la fauna marina y aproximaciones a comunidades remotas del planeta, preservando el enfoque de crónica de viajes que caracterizó los inicios de su carrera profesional.