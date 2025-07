Pirry compartió fuerte preocupación en sus redes sociales: “Me quieren quitar el trabajo”

“Me quieren quitar el trabajo, otra vez. ¿Quieren saber quién? Hace como un año y medio, una persona me comentó una publicación, creo que en un video de un volcán y otra con un cachalote. Me dijeron: ‘Eso parece un montaje’. En su momento, me sentí halagado, pensé que teníamos un material tan bueno, que hay personas que no lo pueden creer, pero ¿de qué le sirve a uno irse al cul* del mundo para hacer estos contenidos, si ahora, con la inteligencia artificial, ya no se va a saber qué es auténtico y qué no?”, dijo.