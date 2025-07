Pirry fue internado en clínica de salud mental; destapó el motivo de su decisión

“¿Qué si es cierto que hace unas semanas estuve internado en una clínica de salud mental? Sí, es cierto, pero vamos desde el principio. Cuando se hizo público que tenía un problema de depresión diagnosticado por el psiquiatra desde el 2014, fue porque tuve una crisis nerviosa y de depresión y me internaron en una clínica y se volvió chisme. No es que yo haya salido a decirlo", dijo.

Mencionó que, aunque es importante hablar de la salud mental en las redes sociales, es esencial tener en cuenta que los creadores de contenido e influenciadores no son terapeutas, y cada persona que sienta que puede tener algún inconveniente en este aspecto debe consultar a un especialista , pues solo este podrá guiarlo en el proceso particular de cada caso.

Agregó: “Estuve internado porque yo me interné. No tuve ninguna crisis, así de ansiedad o depresión, pero siento que las redes sociales, el teléfono y las pantallas estaban causándome demasiado estrés, necesitaba desconectarme en una parte en donde me quitaran el teléfono porque, a veces, me voy a la montaña o al mar, pero uno está ahí pegado”.