Ella es la exnovia de Pirry; participará en Miss Universe Colombia 2025

Pirry es un periodista y documentalista reconocido por su contenido en sus redes sociales, proyecto con el que empezó aproximadamente hace 10 años, mismo año en el que tuvo una de las relaciones más sonadas en el mundo del entretenimiento.

El creador de contenido fue novio de la actriz y modelo, Marlyn Dinas, quien no solo era más alta que Pirry, sino que le llevaba varios años de diferencia. Sin embargo, después de un tiempo ambos le pusieron fin a la relación y ella se enfocó en su carrera profesional.

La joven se ha destacado por su superar diferentes barreras, convirtiéndose en inspiración para muchas mujeres que provienen de contextos similares al de Marlyn, donde se han visto afectadas por las situaciones económicas, raciales y sociales.

Su historia comenzó en el 2011, donde Dina obtuvo un reconocimiento que le permitió conseguir oportunidades en el mundo del modelaje y visibilizar el talento de comunidades negras en escenarios nacionales e internacionales, fue coronada como Señorita Afrodescendiente.

Luego, la joven empezó actuar y apareció en grandes producciones colombianas como Enfermeras y Los Medallistas, obteniendo una mayor popularidad. Sin embargo, su papel en Rigo fue el que le permitió una proyección internacional y logró ser parte de Devuélveme la Vida, una novela de Netflix.

Aunque, Marlyn demostró sus habilidades frente a las cámaras, estuvo alejada por un tiempo y recientemente, sorprendió con la noticia que será una de las participantes en el certamen colombiano de belleza.

¿A qué departamento representará Marlyn?

Miss Universe Colombia 2025 es un certamen de belleza que busca a la próxima soberana que represente al país y en esta edición se llevará a cabo un formato de reality show, pues el objetivo es mostrar el proceso de las candidatas.

Marlyn es una de las participantes que deberá enfrentarse a diferentes actividades y pruebas físicas, de belleza, conocimiento, cultura general, e incluso en una segunda lengua, inglés. Aprendizajes adicionales que deben tener sobre el modelaje, pasarela y atención de medios.

Marlyn Dinas representará al Cauca en el certamen de belleza. | Foto: Captura de Instagram @marlyndinas

La joven representará a Cauca, un departamento ubicado al suroccidente de Colombia, conocido por su biodiversidad, zonas selváticas y riqueza cultural.

A través de su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 90 mil seguidores, Dinas compartió en sus historias la etiqueta que la identifica como participante del programa.

“Aquí vamos, una nueva aventura comienza”, escribió en la fotografía, en la que se observa, el nombre de ella, del reality y el departamento.

¿Cuándo inicia Miss Universe Colombia 2025?