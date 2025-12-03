Fátima Bosch, Miss Universe 2025, fue demandada por Nawat Itsaragrisil; es acusada por difamación

En medio de la preparación y los ensayos con las representantes de cada país que aspiraban a convertirse en la Miss Universe 2025, se generó una fuerte polémica luego de que Fátima Bosch, quien representó a México, abandonara una de sus reuniones al afirmar que Nawat Itsaragrisil, uno de los directores del evento, la habría llamado ‘tonta’.

Este escándalo le dio la vuelta al mundo, pues muchas de sus compañeras salieron en su defensa y manifestaron no estar de acuerdo con el trato que el hombre le dio frente a las personas presentes en el lugar.

La actual Miss Universe se encuentra protagonizando una fuerte polémica. | Foto: Instagram: @fatimaboschfdz

En su momento, miles de personas se mostraron en contra de lo ocurrido y resaltaron la valentía de la mexicana al hacer respetar su lugar, pese a lo que esto podría generar en un futuro.

No obstante, y gracias a su arduo esfuerzo, se convirtió en la ganadora de la corona de la versión 74 del certamen de belleza y brilló por el empoderamiento femenino que ha demostrado a través de sus redes sociales.

Nawat Itsaragrisil se pronunció por la polémica con Fátima Bosch

Después de algunos días de la coronación de la mexicana, el tailandés habría asegurado que, aunque sí tuvo una discusión con la reina de belleza, en ningún momento le habría faltado al respeto ni la habría llamado ‘tonta’.

Es por esto que empresario habría emprendido acciones legales en contra de Fátima Bosch, específicamente por el delito de difamación, ya que las declaraciones de la mujer le habrían generado una gran cantidad de comentarios negativos en sus redes sociales, además de afectaciones en su vida laboral e imagen pública.

Ganadora de Miss Universe 2025. | Foto: Instagram @fatimaboschfdz

“Solicitamos a todos los medios de comunicación que tengan cautela al informar sobre este asunto y se abstengan de cooperar o amplificar las falsas acusaciones de la señora Fátima“, señaló.

Por el momento, la actual Miss Universe no se ha pronunciado ni ha emitido comunicación con respecto al caso, y sus más fieles admiradores están a la espera de conocer qué pasará y cuáles serán las consecuencias del mismo.

Como era de esperarse, el tema continúa generando opiniones divididas en redes sociales y dentro del propio mundo de los certámenes de belleza. Para algunos, la denuncia pública de Bosch abrió un debate necesario sobre los límites del trato hacia las candidatas y la responsabilidad de las organizaciones al gestionar estos espacios.

No obstante, otros opinan que la demanda presentada por Itsaragrisil evidencia la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer los hechos.