Fátima Bosch rompe el silencio en Harvard tras acusaciones de fraude en Miss Universo: “No voy a renunciar”

La actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, protagonizó un intenso debate durante su participación en la Mexico Conference 2026, organizada por la Universidad de Harvard. Lo que inició como un espacio para compartir su experiencia en el liderazgo femenino se transformó en un cuestionamiento directo sobre la transparencia del certamen de 2025 y la legitimidad de su título, ante lo cual la reina de belleza aseguró de forma tajante que no abandonará su cargo.

El cuestionamiento en un entorno académico

Durante la sesión de preguntas y respuestas, una asistente identificada como psicóloga organizacional y estudiante de dicha institución tomó el micrófono para increpar a Bosch sobre los rumores de irregularidades que han rodeado su reinado. Según su intervención, existirían versiones que apuntan a que seis de los ocho jurados del certamen internacional no habrían votado por la representante mexicana.

Asimismo, la psicóloga hizo alusión a la situación jurídica de Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización Miss Universo, quien ha enfrentado señalamientos en diversos medios de comunicación. “Siendo coherente con los valores que representas, ¿por qué decides quedarte con esa corona en vez de regresarla?”, fue la pregunta directa que marcó el punto más álgido de la jornada.

La defensa de Fátima Bosch: “No voy a renunciar”

Ante el silencio del auditorio, Fátima Bosch optó por una respuesta centrada en el esfuerzo personal y la doble narrativa que enfrentan las mujeres en posiciones de poder. Bosch desestimó las acusaciones de fraude, calificándolas como intentos de desacreditación sin sustento oficial probado.

“Siendo psicóloga, si tú trabajas muy duro por algo y tu compañera de al lado, que no tuvo el puesto que tú tuviste, miente para desacreditar que te lo dieron a ti, ¿tú renunciarías?”, cuestionó la reina de belleza a su interlocutora.

La mexicana fue enfática al señalar que, a su juicio, existe un sesgo de género en la fiscalización de los logros obtenidos por mujeres. “Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás. Y cuando una mujer lo tiene, se le cuestiona así”, afirmó. Bosch concluyó su intervención asegurando que su gestión de cuatro meses ha marcado hitos inéditos en la historia del concurso y sentenció: “No voy a renunciar porque yo trabajé”.

Contexto: un reinado bajo la lupa

Desde su coronación en 2025, el triunfo de Bosch ha estado empañado por una serie de controversias en redes sociales. Las dudas sobre el sistema de votación y los cambios internos en la organización de Miss Universo han alimentado el debate sobre si la elección se basó estrictamente en el desempeño de las candidatas o en intereses corporativos.

Sin embargo, hasta la fecha, la organización de Miss Universo no ha emitido un comunicado oficial que valide las supuestas confesiones del jurado mencionadas por la psicóloga en Harvard. Por el contrario, Bosch ha mantenido una agenda activa de responsabilidad social, argumento que utilizó en el foro para respaldar su permanencia en el trono.

El episodio, que se ha vuelto viral en plataformas como TikTok y X, ha dividido a la opinión entre quienes exigen una auditoría externa al certamen y quienes aplauden la firmeza de la mexicana al defender su trayectoria frente a la crítica de la psicóloga.