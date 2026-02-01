Valiente testimonio de una ex Miss Universe tras ser diagnosticada con cáncer: “Tener un cara a cara con la muerte”

La comunidad del entretenimiento y los certámenes de belleza están conmocionados tras el reciente anuncio de Jaylene Marie Álvarez, reconocida por ser la primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2021. A sus 33 años, la modelo y líder comunitaria ha decidido romper el silencio sobre la dura batalla personal que enfrenta: un diagnóstico positivo de cáncer de seno.

El humilde comienzo de una leyenda: J Balvin recuerda cuando su pago era un “jugo y un sándwich”

Un diagnóstico que cambia la vida

A través de sus redes sociales, donde cuenta con una comunidad de más de 15 mil seguidores, la modelo oriunda de San Lorenzo, Puerto Rico, compartió un mensaje cargado de vulnerabilidad y, a la vez, de una fortaleza inquebrantable. Álvarez inició su comunicado con una frase que caló hondo en la opinión pública: “Hoy comparto una noticia que me ha cambiado la vida: tengo cáncer de seno”.

En su publicación, la exreina de belleza dejó claro que, aunque el impacto inicial fue devastador, su postura no es la del victimismo. “No lo digo desde el miedo, sino desde la verdad y la fortaleza. Estoy atravesando este proceso sostenida por Dios, con fe firme y un corazón en paz”, expresó, subrayando que tener un “cara a cara con la muerte” es una experiencia para la cual nadie está preparado, pero donde surge la verdadera “guerrera”.

La importancia del autoexamen: “Yo misma me palpé la masa”

Uno de los puntos más relevantes de esta noticia es la forma en que Jaylene detectó la enfermedad. En declaraciones de la modelo se reveló que fue su propia intuición y el conocimiento de su cuerpo lo que permitió el hallazgo.

“Yo misma me palpé la masa”, afirmó Álvarez en conversaciones con medios puertorriqueños. Este detalle no es menor, pues Jaylene, antes de recibir su propio diagnóstico, ya era una activista que participaba en campañas de prevención de cáncer de mama. Ahora, su mensaje adquiere una dimensión mucho más poderosa y personal, convirtiéndose en un testimonio viviente de la importancia de la detección temprana.

“Un diagnóstico, no un destino”

“No les da miedo ni temor de Dios”: Jessi Uribe estalla y reitera acciones legales tras ser vinculado a la muerte de Yeison Jiménez

A pesar de la incertidumbre que rodea cualquier proceso oncológico, la actitud de la ex finalista de Miss Universo ha sido aplaudida por figuras del entretenimiento y seguidores de todo el continente. Una frase suya se ha vuelto viral en las últimas horas como bandera de esperanza: “Me dieron un diagnóstico, no un destino”.

Jaylene Álvarez no es una desconocida para el público que sigue de cerca los reinados. En 2021, estuvo a punto de coronarse como la mujer más bella de su isla, destacándose por su elocuencia y su compromiso con causas sociales. Hoy, esa misma plataforma la utiliza para visibilizar una enfermedad que afecta a miles de mujeres jóvenes, demostrando que la belleza va mucho más allá de las pasarelas.

Los mensajes de apoyo para Jaylene en este proceso de recuperación no se hicieron esperar, resaltando su valentía al compartir una realidad que, aunque dolorosa, busca salvar vidas a través de la concientización.