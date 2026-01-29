Gente

El humilde comienzo de una leyenda: J Balvin recuerda cuando su pago era un "jugo y un sándwich"

J Balvin y Jhonatan, de Pasabordo, reviven los inicios del "Niño de Medellín". La confesión sobre su pago en sándwiches y jugos que estremece las redes sociales.

30 de enero de 2026, 12:01 a. m.
Antes de llenar estadios en todo el planeta y convertirse en el referente indiscutible del género urbano, J Balvin fue un joven soñador que recorría Colombia buscando una oportunidad. En un reciente y nostálgico encuentro digital, el artista paisa junto a Jhonatan, líder de la agrupación Pasabordo, recordaron los días en que el “Niño de Medellín” ni siquiera cobraba por sus presentaciones.

El origen de “DJ Bambi” y los shows sin sueldo

Mucho antes de los Grammy y las colaboraciones con figuras internacionales, José Álvaro Osorio Balvin era conocido en la escena local como “DJ Bambi”. A través de historias en Instagram, los artistas rememoraron con risas y gratitud la época en la que Balvin servía como telonero de Pasabordo en ciudades como Ibagué, Bogotá, Cali y Medellín.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la revelación sobre su remuneración. “No me pagaban”, confesó J Balvin entre risas. El intérprete de “Mi Gente” detalló que, en aquel entonces, su compensación por cada presentación consistía únicamente en un refrigerio básico: un refresco de marca Tampico y un sándwich.

“Abría los shows en Ibagué, Bogotá, Cali y Medellín, pero en realidad lo que me daban era un jugo y un sándwich, nada más”, relató el reguetonero, subrayando la sencillez con la que comenzó su imperio musical.

De los colegios de Ibagué a las listas internacionales

Este testimonio, compartido originalmente en las redes sociales de los artistas y no es solo una anécdota curiosa, es el reflejo de la evolución de un artista que entendió el valor del “trabajo de hormiga”. Balvin recordó cómo se abría paso en presentaciones escolares y eventos locales, mucho antes de que el reguetón colombiano dominara las listas de éxitos globales.

Jhonatan, de Pasabordo, acompañó el relato validando el esfuerzo del hoy fenómeno mundial. Ambos coincidieron en que esos cimientos, construidos sobre la pasión pura y no sobre el reconocimiento económico inmediato, fueron los que permitieron a Balvin forjar la disciplina que lo caracteriza hoy en día.

Un presente brillante y la mirada puesta en 2026

La diferencia entre el ayer y el hoy de J Balvin es abismal. Mientras que en sus inicios el pago era un refrigerio, hoy el colombiano lidera las listas internacionales y ya prepara una ambiciosa gira por México para este 2026, consolidándose como uno de los activos más valiosos de la industria musical latina.

A pesar de los lujos y la fama, este tipo de declaraciones humanizan a la estrella, enviando un mensaje directo a la nueva generación de músicos: el éxito no es inmediato. La historia de Balvin demuestra que, incluso cuando el pago es solo un jugo y un sándwich, el verdadero valor reside en la tarima y en la conexión con el público.

