“No les da miedo ni temor de Dios”: Jessi Uribe estalla y reitera acciones legales tras ser vinculado a la muerte de Yeison Jiménez

En un hecho sin precedentes que ha conmocionado a la industria del entretenimiento, el cantante santandereano Jessi Uribe decidió romper el silencio.

Tras días de dolor por la pérdida de su colega y amigo Yeison Jiménez, el intérprete de “Dulce pecado” enfrenta ahora una batalla legal para limpiar su nombre frente a las acusaciones infundadas que circulan en redes sociales.

Un ataque a la honra en medio del duelo

La tragedia que cobró la vida del “Aventurero” en un accidente aéreo no solo dejó un vacío en la música popular, sino que desató una ola de desinformación en plataformas digitales. Ante los señalamientos que intentan vincularlo con el siniestro, Jessi Uribe ofreció una entrevista exclusiva, donde calificó estas versiones de irresponsables y crueles.

“Mucho chisme, tanta gente hablando mentiras, no les da miedo ni temor de Dios. La gente es feliz enviando cosas que ni saben si son verdad, hay gente que se cree todo”, manifestó el artista con evidente indignación.

Uribe enfatizó que estas difamaciones no solo vulneran su derecho al buen nombre, sino que representan una falta de respeto hacia la memoria de Jiménez y el dolor de su familia. Cabe recordar que el entorno digital también intentó involucrar sentimentalmente al cantante fallecido con la modelo Camila Galvis, rumor que ella misma desmintió de manera categórica.

“Todo deja huella”: La intervención de la Fiscalía y la Ciberpolicía

El cantante santandereano no se quedará de brazos cruzados. Uribe confirmó que su equipo jurídico ya trabaja de la mano con la Policía Nacional y la unidad de Cibernética para identificar las direcciones IP y los perfiles detrás de las noticias falsas.

“Ya eso legalmente está ante Fiscalía, vamos tras las personas que crearon eso porque todo deja huella digital, así sea IA”, advirtió el artista. El objetivo es claro: sentar un precedente contra los creadores de contenido que lucran con el dolor ajeno mediante calumnias. Su equipo legal ya había emitido un comunicado advirtiendo que compartir estos contenidos como ciertos también conlleva consecuencias penales.

El legado de Yeison Jiménez y el impacto en su familia

Para Jessi Uribe, lo más doloroso es el impacto que estos rumores tienen sobre los seres queridos del fallecido artista. En su intervención, recordó la esencia de su amigo: “Yeison trabajó toda su vida por sus hijos, su esposa, por tenerla bien y crear un hogar bonito”.

A pesar del asedio mediático y el proceso legal en curso, Uribe intenta honrar la memoria de su colega a través de la música. Actualmente, se encuentra promocionando su colaboración “Te supero” junto a Edén Muñoz, mientras participa en diversos homenajes póstumos que buscan preservar el legado del artista de Manzanares, Caldas.

La defensa de Uribe sostiene que estas afirmaciones constituyen un atentado directo contra la dignidad humana. Por ahora, el artista confía en que la justicia colombiana logre dar con los responsables de esta campaña de desprestigio en uno de los momentos más oscuros para el género popular en Colombia.