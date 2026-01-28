Gente

Marc Anthony será padre por octava vez: el emotivo anuncio junto a Nadia Ferreira en su tercer aniversario

Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que esperan su segundo bebé. Conozca los detalles del emotivo mensaje y el recuento de los 8 hijos del artista.

Valentina Rueda Rodríguez

28 de enero de 2026, 7:29 p. m.
Nadia Ferreira y Marc Anthony esperan su segundo hijo.
Nadia Ferreira y Marc Anthony esperan su segundo hijo. Foto: x

El amor entre el “Rey de la Salsa” y la reina de belleza paraguaya sigue dando frutos. En medio de la celebración de su tercer aniversario de bodas, Marc Anthony y Nadia Ferreira sorprendieron al mundo al confirmar que están esperando a su segundo hijo en común, una noticia que ha encendido las redes sociales y las portadas de entretenimiento a nivel internacional.

Un anuncio cargado de emoción

A través de una publicación conjunta en Instagram, la pareja compartió una fotografía que resume su felicidad actual. En la imagen, se observa a la exfinalista de Miss Universo presumiendo su avanzado estado de gestación.

“Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Maquito va a ser hermano mayor”, escribieron los esposos, confirmando que la familia sigue creciendo. La noticia fue recibida con entusiasmo por figuras de la talla de David Beckham, Luis Fonsi y Prince Royce, quienes no tardaron en enviar sus felicitaciones.

De un autógrafo a formar un hogar

La historia de amor entre ambos parece sacada de un guion cinematográfico. Han pasado exactamente diez años desde aquel día en Paraguay donde una adolescente Nadia, de apenas 16 años, hacía fila para pedirle una foto a su ídolo. Hoy, esa admiradora es su esposa y la mujer que le ha dado una nueva perspectiva de vida.

De acuerdo con varios medios, esta etapa del cantante se percibe mucho más “estable, discreta y centrada en la familia”, distanciándose de los episodios turbulentos que marcaron sus relaciones sentimentales en décadas pasadas. El matrimonio, que celebró su lujosa boda en Miami hace tres años, ha logrado blindar su intimidad a pesar de la fama del cantante.

El “clan” Muñiz crece: Marc Anthony va por su octavo hijo

Will Smith habría estado cerca de la muerte: el actor revela cómo un error técnico casi le cuesta la vida grabando su nuevo documental

Aunque para Nadia será su segundo embarazo, para el neoyorquino este bebé representa su octavo hijo, una cifra que refleja su extensa y mediática trayectoria personal. El árbol genealógico del artista se divide de la siguiente manera:

  • Arianna y Alex: Sus hijos mayores, nacidos de su relación con Debbie Rosado.
  • Cristian y Ryan: Fruto de su matrimonio con la ex Miss Universo, Dayanara Torres.
  • Emme y Max: Los gemelos mundialmente conocidos que tuvo con la “Diva del Bronx”, Jennifer Lopez.
  • Marquito: Su primer hijo con Nadia Ferreira, nacido en 2023.
  • El nuevo bebé: Quien llegará próximamente para completar la cifra de ocho descendientes.

Un padre presente entre giras y escenarios

A pesar de ser uno de los artistas más exitosos de la historia de la música latina, Marc Anthony ha reiterado en múltiples entrevistas que su rol más desafiante y gratificante es el de padre. Aunque su agenda está repleta de giras internacionales, el cantante ha procurado mantener un vínculo cercano con todos sus hijos, integrando ahora a Nadia como el pilar de su nueva familia.

Este nuevo embarazo llega en un momento cumbre para el artista, quien continúa llenando estadios mientras disfruta de la plenitud que le brinda su matrimonio con la modelo paraguaya.

Noticias Destacadas