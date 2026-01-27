Gente

¿Se repite la historia de Nataly Umaña? Esposo de Johanna Fadul reacciona a los coqueteos que recibe en ‘La casa de los famosos’

Juanse Quintero reacciona a los acercamientos de Jay Torres en ‘La casa de los famosos’.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

27 de enero de 2026, 11:52 p. m.
Juanse Quintero rompe el silencio sobre los coqueteos a Johanna Fadul
Juanse Quintero rompe el silencio sobre los coqueteos a Johanna Fadul Foto: Vibra

La temperatura en ‘La casa de los famosos Colombia’ no para de subir, y esta vez los reflectores no apuntan solo a la convivencia, sino a la solidez del matrimonio entre Johanna Fadul y Juanse Quintero. Tras los evidentes acercamientos de algunos participantes hacia la actriz, su esposo decidió romper el silencio con una declaración que dejó claro quién tiene el control de la situación.

“No era una celebración”: madre de Yeison Jiménez, confesó su indignación por desórdenes en el homenaje

Desde el estreno del reality, la atención de los televidentes se ha centrado en la química interna de la casa. Sin embargo, un episodio específico durante la primera noche encendió las alarmas. Según relató el propio Juanse Quintero, decidió conectarse a la transmisión en vivo de madrugada, encontrándose con una escena que pocos esperaban.

Quintero presenció el momento exacto en que Jay Torres, el polifacético influencer y actor puertorriqueño, ingresó sin camisa a la habitación donde Johanna se disponía a cambiarse para dormir. En un intento de acercamiento directo, Torres le consultó sobre su estado sentimental, una pregunta que, para muchos, fue el inicio de un “coqueteo” frontal en cadena nacional.

“Tengo informantes”: La firme postura de Juanse Quintero

Lejos de mostrarse inseguro, el intérprete y cantante colombiano se mostró tajante. Quintero afirmó estar más convencido que nunca de la estabilidad de su relación. Con un toque de humor y seguridad, mencionó que se mantiene al tanto de todo lo que ocurre: “Tengo informantes”, bromeó, haciendo referencia a la inmensa cantidad de seguidores que le reportan cada movimiento de su esposa a través de redes sociales.

Gente

Filtran quiénes serían los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’; hay controversia en redes

Gente

Lorna Cepeda se sinceró sobre los momentos más vulnerables de su vida y su conexión con lo espiritual: “Vi al ángel Gabriel”

Gente

Shakira celebró el cumpleaños de su hijo Milán y causó asombro con la decoración: “Qué humildad”

Gente

Will Smith habría estado cerca de la muerte: el actor revela cómo un error técnico casi le cuesta la vida grabando su nuevo documental

Gente

Nataly Umaña se fue contra Alejandro Estrada y desmintió versión tras ruptura: “Para liberarme de ti”

Gente

J Balvin se suma al Super Bowl: brilla como capitán en importante partido

Gente

Mamá de Yeison Jiménez habló de cómo se enteró de la muerte del cantante: “Estuve en shock 26, 28 horas”

Gente

Expareja de Renzo, de ‘La casa de los famosos’, rompió el silencio tras ser acusada de falsa demanda en su contra: “Tengo más pruebas”

Gente

Alejandro Estrada rompe el silencio sobre Yuli Ruiz: El motivo por el que se niega a tener un romance con ella

Gente

¿Quién es el papá de Nicolás Arrieta? El reconocido político que marcó la historia de Colombia y hoy ve a su hijo en ‘La Casa de los Famosos’

Para Juanse, la respuesta de Johanna ante la curiosidad de Jay Torres fue la prueba de fuego superada. Según el actor, Fadul no dudó en marcar un límite claro al recordar que es una mujer casada. “Ella dio su lugar y estableció desde el primer momento cuáles son sus intenciones”, destacó Quintero, aplaudiendo la firmeza con la que su pareja ha manejado la presión del encierro y las cámaras.

Johanna Fadul y Juanse Quintero: Una unión a prueba de reality

“No hubo nada que hacer”: el amargo momento de Carlos Giraldo en Villeta tras ser robado en el Megafest

No es la primera vez que esta pareja enfrenta el escrutinio público. Con más de una década de relación, Johanna y Juanse se han consolidado como una de las duplas más queridas de la farándula nacional, superando juntos momentos dolorosos como la pérdida de sus gemelas años atrás. Esta madurez es la que, según Quintero, les permite navegar la participación de la actriz en un formato tan invasivo como ‘La casa de los famosos’.

Mientras Jay Torres continúa siendo tema de conversación por su actitud audaz dentro del programa, el público sigue dividido: ¿Es parte de una estrategia de juego o un interés genuino? Lo que es innegable es que, fuera de la casa, Juanse Quintero permanece como el mayor apoyo de la bogotana, vigilante pero confiado.

La competencia apenas comienza y los límites entre el “show” televisivo y la vida personal se vuelven cada vez más delgados. Por ahora, el matrimonio Quintero-Fadul parece mantener un vínculo inquebrantable ante las tentaciones del rating.

Más de Gente

Así quedaron conformados los nuevos equipos del Desafío Siglo XXI.

Filtran quiénes serían los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’; hay controversia en redes

Juanse Quintero rompe el silencio sobre los coqueteos a Johanna Fadul

¿Se repite la historia de Nataly Umaña? Esposo de Johanna Fadul reacciona a los coqueteos que recibe en ‘La casa de los famosos’

Lorna Cepeda abre su corazón y comparte su testimonio más íntimo en el podcast Charlas Divinas

Lorna Cepeda se sinceró sobre los momentos más vulnerables de su vida y su conexión con lo espiritual: “Vi al ángel Gabriel”

Shakira. La Colombiana más buscada en internet.

Shakira celebró el cumpleaños de su hijo Milán y causó asombro con la decoración: “Qué humildad”

Will Smith confiesa el momento más aterrador de su carrera a tres metros bajo el hielo

Will Smith habría estado cerca de la muerte: el actor revela cómo un error técnico casi le cuesta la vida grabando su nuevo documental

Nataly Umaña y Alejandro Estrada terminaron en 2024

Nataly Umaña se fue contra Alejandro Estrada y desmintió versión tras ruptura: “Para liberarme de ti”

J Balvin

J Balvin se suma al Super Bowl: brilla como capitán en importante partido

Mamá de Yeison Jiménez contó cómo se enteró de la muerte de su hijo.

Mamá de Yeison Jiménez habló de cómo se enteró de la muerte del cantante: “Estuve en shock 26, 28 horas”

Madre de Yeison Jiménez rompe el silencio y revela la situación que vivió en el homenaje al artista.

“No era una celebración”: madre de Yeison Jiménez, confesó su indignación por desórdenes en el homenaje

Twitter habría bloqueado la cuenta del rapero

Kanye West expuso “episodio maníaco” y revivió tema de su trastorno mental: “Me siento mortificado”

Noticias Destacadas