“No hubo nada que hacer”: el amargo momento de Carlos Giraldo en Villeta tras ser robado en el Megafest

El presentador Carlos Giraldo fue víctima de la delincuencia en el Reinado de la Panela en Villeta. Conozca los detalles del robo y su reacción tras el incidente.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

27 de enero de 2026, 7:06 p. m.
Carlos Giraldo fue víctima de robo durante el concierto de Silvestre Dangond.
Carlos Giraldo fue víctima de robo durante el concierto de Silvestre Dangond. Foto: x

Lo que prometía ser un fin de semana de fiesta y tradición en el marco del Reinado Internacional de la Panela, terminó en un trago amargo para uno de los periodistas más queridos de la farándula nacional. Carlos Giraldo, invitado especial al evento en Villeta, Cundinamarca, reportó haber sido víctima de la delincuencia en medio de la multitud.

El descuido que le costó sus pertenencias

El presentador se encontraba disfrutando de la vibrante cartelera musical del Megafest, un evento que reunió a grandes exponentes como Silvestre Dangond, Luis Alfonso y Los Tucanes de Tijuana. Sin embargo, la euforia del concierto se vio empañada por la inseguridad. Según el relato del propio Giraldo, el incidente ocurrió alrededor de las 10:00 p.m., justo cuando intentaba ingresar a la zona de palcos.

Giraldo explicó que guardó su dispositivo móvil en uno de los bolsillos de su pantalón. Fue en un momento de congestión y empujones a la entrada cuando los amigos de lo ajeno aprovecharon para actuar. “Había mucha gente a la entrada de los palcos; en un momento de descuido me di cuenta de que mi teléfono ya no estaba”, confesó el comunicador, resignado ante la rapidez con la que operaron los delincuentes.

La ilusión fallida con la Policía de Villeta

A pesar del mal rato, Carlos Giraldo decidió no dejar que el robo arruinara por completo su noche y continuó en el evento hasta las 4:00 de la mañana. No obstante, el domingo trajo consigo una pequeña luz de esperanza que terminó en decepción.

“Ayer domingo me alcancé a ilusionar porque la Policía de Villeta me dijo que habían recuperado muchos celulares y que necesitaban el modelo del mío”, relató Giraldo.

Lamentablemente, tras entregar la descripción detallada de su equipo a las autoridades, recibió la noticia de que su dispositivo no se encontraba entre los artículos recuperados durante los operativos del fin de semana. “Infortunadamente, no estaba dentro de los rescatados. No era muy fino, por fortuna”, añadió con un toque de tranquilidad ante la pérdida material.

Carlos Giraldo: Una trayectoria marcada por la opinión

Carlos Giraldo es una figura institucional en la televisión colombiana. Con décadas de trayectoria, se ha consolidado como uno de los periodistas con más trayectoria en el periodismo de entretenimiento, pasando por formatos icónicos como Sweet y, más recientemente, siendo parte fundamental del equipo de La Red.

Su presencia en el Reinado Internacional de la Panela es habitual, dado su rol como líder de opinión en temas de cultura y eventos regionales. Este tipo de incidentes pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la seguridad en eventos masivos en municipios cercanos a Bogotá, que durante estas festividades reciben a miles de turistas.

Por ahora, el presentador se toma la situación con la calma que lo caracteriza, agradeciendo que, más allá de la pérdida del objeto, no sufrió ningún tipo de agresión física durante el suceso.

