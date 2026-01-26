El mundo del género urbano se sacude nuevamente con una noticia que involucra a uno de sus pilares. Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido internacionalmente como Zion, fue detenido en la noche del domingo por la Policía de Puerto Rico tras ser sorprendido conduciendo en estado de embriaguez. El hecho genera especial alarma, ya que ocurre apenas tres meses después de que el artista sufriera un delicado accidente automovilístico que lo mantuvo hospitalizado.

Los detalles de la intervención en Río Grande

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades locales, la intervención ocurrió en la autopista 66, en la jurisdicción de Río Grande. Zion, de 44 años, manejaba una camioneta RAM 1500 negra, modelo 2023, cuando fue abordado por agentes adscritos al Distrito de Río Grande.

El artista presentaba signos evidentes de haber ingerido alcohol, lo que motivó su traslado inmediato a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas en el área de Fajardo. Allí, se le realizó la prueba de aliento reglamentaria, que arrojó un contundente 0,27 % de alcohol en su organismo, cifra que supera con creces el límite permitido por las leyes de tránsito de la isla.

Un historial reciente que preocupa a sus fans

Lo que más ha impactado a la opinión pública es la cercanía de este incidente con el siniestro que Zion protagonizó en octubre de 2025. En aquella ocasión, el cantante sufrió un accidente en un vehículo todoterreno que lo obligó a recibir atención de urgencia en el Centro Médico de Río Piedras.

En aquel momento, su equipo de trabajo mantuvo un hermetismo total, calificando su estado de salud como “reservado”. Este nuevo arresto pone en tela de juicio la recuperación y la responsabilidad del artista frente al volante, considerando que hace apenas 90 días su vida estuvo en riesgo en circunstancias similares de movilidad.

El presente de una leyenda del reguetón

Zion, quien alcanzó la fama global como parte del icónico dúo Zion & Lennox, se encuentra actualmente en una etapa de transición tras la separación profesional de su compañero de años. No obstante, la nostalgia de sus seguidores se había avivado recientemente, luego de que ambos realizaran una aparición especial durante el histórico concierto de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Fuentes cercanas confirman que el caso ya ha sido remitido a las autoridades correspondientes para iniciar el proceso legal pertinente. Por el momento, ni el artista ni su oficina de representación han emitido declaraciones oficiales sobre los cargos que enfrenta o su situación actual en el cuartel de Río Grande.