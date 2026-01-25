Gente

Escándalo en el Super Bowl LX: las polémicas exigencias de Bad Bunny que indignan a sus bailarines

El estricto requisito de estatura que Bad Bunny impuso para su show en el Super Bowl.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

25 de enero de 2026, 11:19 p. m.
Las polémicas exigencias de Bad Bunny que indignan a sus bailarines.
Las polémicas exigencias de Bad Bunny que indignan a sus bailarines. Foto: AFP

El “Conejo Malo” está listo para conquistar el escenario más grande del mundo, pero no sin antes encender la chispa de la controversia. A pocos días de que el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, vibre con el Super Bowl LX, se han filtrado los rigurosos requisitos que Bad Bunny y su equipo de producción exigen a quienes deseen acompañarlo en la esperada “fiesta latina” del próximo 8 de febrero.

Un casting marcado por la “perfección” física

Lo que parecía ser la oportunidad de oro para cientos de artistas se ha convertido en un debate sobre los estándares en la industria del entretenimiento. La empresa encargada de la contratación, Backlit LLC, publicó una lista de criterios que ha dejado a muchos aspirantes fuera de juego.

La exigencia más comentada es, sin duda, la estatura. El equipo del puertorriqueño ha dejado claro que solo busca hombres que midan entre 1,78 m (5′10″) y 1,85 m (6′1″). Esta medida excluye automáticamente a una gran parte de la comunidad de bailarines, lo que algunos internautas han calificado como una medida discriminatoria hacia los hombres de baja estatura.

Además del factor métrico, se exige una complexión delgada y atlética, sumada a una resistencia física de élite. Los seleccionados deberán ser capaces de cargar disfraces que pesan hasta 40 libras (18 kilos) mientras ejecutan coreografías de alta intensidad bajo la presión de millones de espectadores en vivo.

¿Paga insuficiente? La cifra que desató las críticas

A pesar de la magnitud del evento y las ganancias multimillonarias que genera la NFL y el propio artista, la remuneración económica ha sido el punto de mayor fricción. De acuerdo con información compartida por Los 40 Colombia, la oferta salarial para los bailarines es de US$18,70 por hora.

Aunque al cambio actual esto representa aproximadamente $70.000 pesos colombianos por hora, para el contexto económico de California —donde el costo de vida es uno de los más altos de Estados Unidos— la cifra ha sido calificada por usuarios en redes sociales como “insuficiente” y “desproporcionada” frente al nivel de exigencia física y profesional requerido.

“Se busca experiencia en artes de marcha y coreografías sincronizadas, pero el pago no parece reflejar el estatus de un show de esta categoría”, comentan críticos en plataformas digitales.

El camino al Super Bowl LX

Bad Bunny ya tiene experiencia en este escenario, tras su participación como invitado en el show de Shakira y Jennifer López en 2020. Sin embargo, este 2026 marca su debut como artista principal, una responsabilidad que lo tiene bajo el microscopio. Su presentación está programada para iniciar entre las 20:00 P. M. y las 20:30 P. M., justo después de los dos primeros cuartos del partido.

A pesar de las críticas por las condiciones laborales de su equipo, la expectativa por la propuesta visual del boricua sigue en aumento. El artista ha prometido una descarga de energía sin precedentes, reafirmando su dominio en la cultura pop global, aunque hoy ese dominio esté empañado por la sombra de la precariedad laboral en las grandes ligas del espectáculo.

