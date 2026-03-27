Pico y placa solidario en Semana Santa: Alcaldía de Bogotá hace anuncio clave

Con la llegada de la Semana Santa, una de las temporadas en las que se incrementa significativamente la movilidad en Bogotá debido a la salida de viajeros, la Secretaría Distrital de Movilidad hizo un llamado a la ciudadanía para planificar sus desplazamientos y gestionar con anticipación el permiso de pico y placa solidario.

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Desde la entidad se advierte que durante estos días se presenta un aumento considerable en la solicitud de este trámite, lo que puede generar congestión en la plataforma digital y retrasos para quienes decidan realizarlo a última hora. En ese sentido, tramitar el permiso con tiempo no solo evita contratiempos, sino que también contribuye a una movilidad más organizada en la ciudad.

Durante Semana Santa algunas personas optan por el pico y placa solidario para poder salir de la ciudad en días con restricción Foto: Guillermo Torres

Las autoridades recalcaron que este procedimiento debe hacerse únicamente a través de los canales oficiales dispuestos por la Secretaría de Movilidad. En particular, se recordó que el trámite se encuentra habilitado en la página https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/Inicio, por lo que se recomienda a los ciudadanos verificar que están ingresando al sitio correcto antes de iniciar cualquier proceso.

La entidad fue enfática en señalar que no existen intermediarios ni tramitadores autorizados para gestionar este permiso. Por esta razón, se hizo un llamado a no acudir a terceros ni realizar pagos por fuera de los mecanismos oficiales, ya que esto puede derivar en pérdidas económicas o en el uso indebido de la información personal.

En esta misma línea, se alertó sobre posibles modalidades de fraude relacionadas con el pico y placa solidario. Las autoridades indicaron que es fundamental no ingresar datos personales en páginas web desconocidas, así como evitar enlaces sospechosos que circulen a través de mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas telefónicas o aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Plataforma para el pago del Pico y Placa Solidario en Bogotá. Foto: Tomado de: movilidadbogota.gov.co

De igual forma, se recomendó no utilizar billeteras digitales o medios de pago no autorizados para realizar este tipo de trámites, ya que estos pueden ser utilizados por personas inescrupulosas para cometer estafas. La verificación de que la dirección web termine en “.gov.co” es una de las principales medidas para garantizar que se trata de un sitio oficial.

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La Secretaría Distrital de Movilidad reiteró su compromiso con la seguridad, la transparencia y la correcta prestación de sus servicios, e invitó a la ciudadanía a informarse por los canales institucionales. La entidad insistió en que la prevención y el uso adecuado de las plataformas oficiales son clave para evitar inconvenientes y garantizar un proceso seguro durante esta temporada de alta demanda.