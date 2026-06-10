La Selección Colombia Femenina vive uno de los momentos más importantes de su historia y celebra por todo lo alto el resultado conseguido frente a Paraguay en la noche del martes 9 de junio. El encuentro, disputado en el emblemático Estadio Defensores del Chaco, estuvo cargado de emociones, goles y una intensa lucha por parte de ambos equipos, que dejaron todo en la cancha en busca de la victoria.

Tras un vibrante compromiso que terminó con marcador de 4-3 a favor de las colombianas, el combinado nacional logró quedarse con el título de la Liga de Naciones de Conmebol, lo que representa un hito para el fútbol femenino del país.

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Entre las figuras más destacadas de la jornada apareció Daniela Arias, quien tuvo una actuación sobresaliente y fue fundamental para que Colombia alcanzara el histórico resultado.

La futbolista, recordada también por haber participado en El Desafío, de Caracol Televisión, en su edición de 2019, ha demostrado que la disciplina y su rigurosa preparación física que le ha permitido mantenerse en el más alto nivel competitivo.

Daniela Arias, la exdesafiante que fue clave para el triunfo de la Selección Colombia

Muchos televidentes todavía recuerdan la participación de Daniela Arias en el reality Desafío 2019: Súper Regiones, donde integró el equipo de los santandereanos y logró destacarse por su fortaleza física, disciplina y espíritu competitivo.

Desde su llegada al programa, la deportista llamó la atención por su capacidad para enfrentar exigentes pruebas y complejos desafíos, demostrando determinación en cada etapa de la competencia.

A lo largo de su paso por el reality, Arias superó diversos retos que pusieron a prueba su resistencia, habilidades y trabajo en equipo, ganándose el respeto de sus compañeros y la admiración de miles de espectadores.

Jugadora de la selección Colombia femenina Foto: @daniela3oficial

Aunque Daniela Arias no logró quedarse con el título de ganadora de aquella edición del programa, su participación dejó una huella importante entre los televidentes. Este apoyo se vio reflejado en el crecimiento de sus seguidores en redes sociales, donde siguen de cerca su carrera en el mundo deportivo.

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La futbolista nació el 31 de agosto de 1994 en Bucaramanga y desde muy joven demostró su pasión y talento para el fútbol, llegando a integrar la Selección Nacional de Colombia en la Copa América Femenina en 2018, que se llevó a cabo en Chile.

También asistió a los Juegos Panamericanos en 2019, dejando huella en Perú y, según su perfil compartido por Caracol Televisión, integró varios clubes locales en los que aprendió más de este juego, desarrollando habilidades y técnicas que actualmente la ubican como una de las figuras más destacadas de la Tricolor.