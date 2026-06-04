‘El Desafío’ no va más por ahora: las razones por las que se suspendería el ‘reality’

La incertidumbre se instaló entre los seguidores de uno de los programas más emblemáticos de la televisión colombiana. Tras el cierre de su temporada, Siglo XXI, trascendió información que apunta a que Caracol Televisión no incluiría una nueva edición de El Desafío en su parrilla de programación. Aunque la producción es el formato de entretenimiento más consolidado del canal, una aparente reestructuración estratégica y la prioridad dada a eventos de alta envergadura internacional serían las causas de esta pausa.

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Los rumores sobre el futuro del concurso tomaron fuerza luego de las declaraciones emitidas por el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa. A través de sus plataformas digitales, el comunicador afirmó haber tenido acceso exclusivo al informe anual de gestión de Caracol Televisión, un documento corporativo donde se proyectan los movimientos financieros y de contenidos del canal.

De acuerdo con la captura de pantalla difundida por Ochoa, el texto interno del canal señala de forma textual:

“La extensión excepcional de esta temporada determinó una decisión estratégica de programación para el año 2026, periodo en el cual no se emitirá una nueva edición de El Desafío, dado su cierre avanzado dentro del calendario”.

El periodista explicó en redes que este ajuste responde de forma directa a la saturación del calendario y a los compromisos de transmisión derivados del Mundial de Fútbol de la Fifa. Hasta el momento, las directivas de Caracol Televisión no han emitido un comunicado oficial de prensa que ratifique o desmienta lo expuesto en dicho informe de gestión.

Más allá de los documentos filtrados, existen factores operativos dentro de la industria televisiva que coinciden con la versión de un receso. Habitualmente, al finalizar una temporada o en los meses inmediatamente posteriores, el canal abre de forma pública las convocatorias de inscripción para los nuevos aspirantes; sin embargo, este proceso no se ha ejecutado.

En su lugar, la señal principal del canal volcó sus esfuerzos de promoción hacia otros formatos de alta audiencia. La campaña de inscripciones que se encuentra cerrada pertenece a Yo Me Llamo, el concurso de imitación musical que contará nuevamente con la participación de Amparo Grisales y César Escola en el jurado. Según los análisis de programación, este formato ocuparía el horario estelar en el segundo semestre, una vez concluyan las coberturas deportivas globales.

Asimismo, la oferta de entretenimiento para la época del torneo orbital se complementaría con una nueva edición de La vuelta al mundo en 80 risas, programa conducido por Santiago Rodríguez y cuyas grabaciones, según reportes, se habrían llevado a cabo en locaciones de Canadá, México y Estados Unidos, los países anfitriones de la cita mundialista.

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La posibilidad de que el programa no salga al aire genera sorpresa debido a las declaraciones entregadas durante la final de la última temporada, la cual concluyó con la victoria del medallista Anthony Zambrano y la participación de Myrian como finalista. En la emisión de cierre, la presentadora Andrea Serna aseguró en vivo que el formato continuaría vigente:

“El Desafío no se acaba, se transforma y muy pronto, El Desafío pondrá a competir al mundo”.

Estas afirmaciones iniciales hicieron pensar a la audiencia; la hipótesis principal apunta a que dicho proyecto internacional no ha sido cancelado definitivamente, sino aplazado para evitar una sobrecarga de producciones similares en un año dominado por el deporte internacional.