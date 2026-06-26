Con el paso de los años, El Desafío se consolidó como uno de los programas más emblemáticos de la televisión colombiana. Desde su estreno en 2004, el formato de competencia, supervivencia y convivencia ha logrado mantenerse vigente, acumulando más de 20 temporadas y convirtiéndose en una de las apuestas más exitosas de la pantalla nacional.

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Transmitido por Caracol Televisión, el reality estuvo encabezado durante varias ediciones por Margarita Rosa de Francisco, quien se convirtió en una de las figuras más representativas del programa. Su estilo frente a las cámaras, la cercanía con los participantes y la forma en que conducía cada prueba hicieron que su presencia quedara estrechamente ligada a la identidad del concurso.

Ahora, con el regreso de una nueva temporada, Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión, fue el encargado de revelar que habrá cambios interesantes, tal y como la llegada de una nueva presentadora.

A través de Instagram, la cuenta oficial de Instagram del Desafío presentó a Sofía Osío como la nueva anfitriona del proyecto, acompañando a otros rostros en esta aventura.

La noticia fue confirmada por directivos del canal durante el evento de lanzamiento para medios de comunicación de ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’, una de las nuevas producciones con las que la cadena busca fortalecer su oferta de entretenimiento.

¿Quién es Sofía Osío?

Sofía Osío se dio a conocer en la industria nacional tras coronarse como Señorita Colombia en 2022, luego de representar al Atlántico en el certamen de belleza. Tras enamorar con su talento, su belleza y sus actividades, llegó a escenario internacionales, donde fue primera finalista en Miss International 2023, realizado en Japón.

Una vez dejó la corona, la famosa emprendió en el modelaje, creación de contenido y como empresaria, sumando más de 300.000 seguidores.

La modelo conquistó con su carisma y su estilo, llegando a ser parte de La vuelta al Mundial en 80 risas, proyecto de Caracol con motivo de la celebración futbolera.

En diálogo con Vea, explicó cómo se enteró y cómo fue su reacción ante la noticia, siendo ahora el rostro que integraría el formato de fuerza y resistencia.

“Yo también me acabo de enterar, al igual que ustedes, y la verdad es que solté algunas lágrimas de felicidad porque voy a estar al lado de una mujer espectacular, que es Andrea Serna, y eso siempre ha sido un sueño para mí”, comentó.

“Desde ya me pongo en modo ‘Desafío’. Voy a repetirme las temporadas y, principalmente, a analizar el trabajo de todas las presentadoras hermosas que han estado allí durante estos más de 20 años. Ellas son inspiración y una referencia”, agregó.