Messi sufre duro revés en la Leagues Cup con Inter Miami: joya colombiana le dio certero golpe y lo eliminó

El Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup 2026 al perder 3-2 ante el Club León de México, donde jugó James Rodríguez en el 2025. En su último partido de la fase de grupos, Lionel Messi recibió una emotiva ovación en su regreso tras el funeral de su padre.

Estos son los jugadores de América de Cali que sufrieron afectaciones por el terremoto: Iván Vélez lo confirmó

Nacional vs. Santa Fe se jugará por los damnificados del terremoto: gran gesto de ayuda resuena en Colombia

El capitán del Inter, que voló la noche del martes desde Argentina, ingresó como suplente en el inicio de la segunda mitad en juego disputado en el Nou Camp de Guanajuato, cuando su equipo ganaba 1-0 y mantenía opciones de clasificar.

Un doblete del volante colombiano Daniel Arcila, canterano de Envigado y promesa a seguir en la Liga MX, fue suficiente para que el Club León remontara y así lograr un triunfo contundente que lo convierte en el primer clasificado a los cuartos de final de este torneo conjunto entre la MLS y la Liga MX.

Con nueve puntos, la fiera tomó la cabeza del grupo de clubes mexicanos, a la espera de conocer sus otros tres acompañantes a las rondas de eliminación directa.

Daniel Arcila contra Micael dos Santos Foto: ISI Photos via Getty Images

El club de Miami, que estaba obligado a ganar y esperar otros resultados, se quedó con tres unidades y sin opciones de meterse entre los cuatro mejores de la llave de la MLS. El resultado deja entrever algo complejo de digerir, más con Messi en la lista de futbolistas.

Daniel Arcila va por la Leagues Cup tras eliminar a Messi

El torneo también perdió a otra de sus grandes figuras, Antoine Griezmann, con la eliminación del Orlando City tras un empate 2-2 con Atlético San Luis. En el caso del Inter, es la primera ocasión en que queda eliminado en la primera fase desde la ampliación de este torneo en 2023.

¡Voltereta de La Fieeeraaa! 🦁⚽ Gran jugada colectiva de @clubleonfc, Cambindo le dejó un gran pase y Daniel Arcila no perdonó para poner el 2-3 y firmarse el doblete #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/h1kTjBnZld — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 13, 2026

Ese año, el Inter conquistó el título de la mano de Messi, que acababa de aterrizar en la franquicia de Florida acompañado de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

Lionel Messi # 10 del Inter Miami CF habla con Sergio Busquets # 5 después de un partido contra el FC Cincinnati en el estadio DRV PNK el 7 de octubre de 2023 en Fort Lauderdale, Florida. (Foto de Megan Briggs/Getty Images) Foto: Getty Images

En 2025, Las Garzas avanzaron hasta la final. Allí fueron goleadas 3-0 por Seattle Sounders, en un juego marcado por una trifulca tras su conclusión y por la que Luis Suárez fue suspendido para toda la edición de este año.

Con pocas opciones de celebrar una clasificación, el público del Nu Stadium se centró el miércoles en arropar a Messi en este difícil periodo para el capitán.

Unas horas antes, el astro argentino publicó una emotiva carta de despedida a Jorge Messi, su padre y representante, en la que afirmó tener “bastantes dudas” de que vaya a seguir jugando al fútbol “mucho tiempo más”.