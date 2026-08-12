Jugador de Selección Colombia se une a Jhon Arias tras el terremoto en Colombia: mandó avión con insumos al Chocó

Los jugadores de la Selección Colombia se colocan la 10 por su gente tras el terremoto que azotó el suroccidente del país. En esta ocasión, el turno fue para el delantero Jhon Córdoba, quien se hizo sentir a la distancia, siguió los pasos de Jhon Arias y respondió a la crisis que se vive en el país.

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El terremoto afectó la zona sur occidental de Colombia y los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Risaralda. El delantero se pronunció desde Rusia y puso a mover a su entorno para agilizar el envío de aviones a las regiones afectadas.

En el anunció en redes sociales y Win Sports, Jhon Córdoba dijo que ha estado en constante comunicación con la Gobernación del Chocó para adelantar la logística y enviar insumos directamente a Istmina, su pueblo natal, afectado por el desastre natural.

“Hoy me puse en contacto con la Gobernación y me pasó un listado de lo que se está necesitando, ya estoy en contacto para mandar las ayudas requeridas”, dijo Jhon Córdoba.

🙏 “Hoy me puse en contacto con la gobernación y me pasó un listado de lo que se está necesitando, ya estoy en contacto para mandar las ayudas requeridas”, Jhon Córdoba.#MedioTiempoWIN pic.twitter.com/9sQBkFLgtM — Win Sports (@WinSportsTV) August 11, 2026

De esta manera, se alarga la lista de los jugadores de la Selección Colombia que han enviado insumos, alistan logística y se hacen sentir ante la catástrofe natural que tiene colapsadas ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales, además de aumentar el número de víctimas mortales.

Jhon Córdoba le sigue la pista a Jhon Arias

El primer jugador con la idea de enviar insumos vía aérea al departamento del Chocó fue el volante ofensivo Jhon Arias, quien se hizo sentir con un mensaje solicitando transporte aéreo para hacer llegar insumos y ayudas a Quibdó.

Jhon Arias, volante titular de la Selección Colombia de mayores. Foto: Getty Images

El jugador, desde Brasil, se unió al pedido de ayuda para rescatar a las víctimas y brindar los primeros auxilios a los damnificados por el movimiento telúrico en una de las regiones más afectadas por la catástrofe natural. Fueron dos aviones los que aterrizaron en Quibdó.

Jhon Arias es reconocido por su carisma y pocas palabras en la Selección Colombia. En el camerino se ha ganado un lugar por su buena actitud, además de sus grandes rendimientos en la cancha. Tras el Mundial 2026, se convirtió en uno de los jugadores colombianos con mejor rendimiento vistiendo la camiseta del Palmeiras de Sao Paulo.

Junto a Córdoba y Arias, Juan Camilo Portilla desde Brasil ya entabló charlas con Dávinson Sánchez y Gustavo Puerta para enviar los ensumos a la ciudad de Cali.