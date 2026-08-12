Pereira fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes, 10 de agosto. La ciudad ha realizado en los últimos días una evaluación de las pérdidas, mientras que el estadio Hernán Ramírez Villegas presentó graves afectaciones.

Un video que se difundió en las últimas horas dejó ver que varias zonas del interior del estadio quedaron destruidas.

Por medio de un video del periodista Julián Céspedes se pudieron observar los daños estructurales que presenta el escenario deportivo de Risaralda.

Así está el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira pic.twitter.com/tXJwqjdRGC — Julián Céspedes (@JulianMCespedes) August 12, 2026

En la grabación de más de un minuto, se observan varios muros quebrados, algunos completamente derrumbados y otras áreas que requerirán una intervención para ser reconstruidas.

La zona que se observa en el video hace parte de los túneles contiguos al gramado del estadio. Allí suelen transitar los equipos o los funcionarios de las instituciones en los minutos previos y posteriores a cada encuentro de Liga BetPlay.

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Desde el próximo viernes, el fútbol profesional colombiano tiene previsto regresar. Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, le confirmó a SEMANA que esa fecha fue la decidida para reintegrarse a las labores tras el terremoto.

Si bien el fútbol puede ser un aliciente en medio del trágico panorama que se vive, hay plazas como la de Pereira que no podrán albergar partidos. El estadio Hernán Ramírez Villegas necesita intervenciones en zonas puntuales antes de ofrecer todas las garantías.

Deportivo Pereira no juega

En dos días se verá rodar el balón en varias ciudades del país. Manizales, Pereira y Cali no harán parte de la programación dispuesta por la Dimayor, pues estas ciudades mantienen sus esfuerzos concentrados en superar la grave situación que atraviesan.

El ente difundió un comunicado con la programación de los partidos y realizó la siguiente salvedad: “Como medida preventiva y teniendo en cuenta las condiciones particulares de Pereira, Manizales y Cali, tres de las ciudades más afectadas por la emergencia, en la fecha del fin de semana tampoco se programará en estas sedes”.

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“DIMAYOR está haciendo todos los esfuerzos posibles para que estas modificaciones afecten lo menos posible el calendario de competencias, buscando preservar la continuidad de los torneos y encontrar las mejores alternativas para cumplir con la programación establecida y poder finalizar de manera adecuada nuestros torneos en el segundo semestre”, agregaron.

Club en función del terremoto

En Deportivo Pereira la prioridad hoy día no es el fútbol. Desde el retorno de la nómina a la ciudad tras haber estado en Barranquilla, donde los tomó por sorpresa el sismo, estos han dejado claro que lo que buscan es apoyar a los afectados de su ciudad.

“Esta tarde nuestro equipo se reunirá en la sede del club para dialogar y conocer la actualidad de todo el plantel luego del terremoto. Lo primero es ayudar a solucionar los inconvenientes de cada integrante de nuestra familia. ¡Como equipo saldremos adelante!”, anunciaron en la mañana del miércoles 12 de agosto.

Con una fotografía, el club también mostró cómo los jugadores comenzaron a colaborar: “Después de un largo viaje, nuestro capitán Walmer Pacheco se puso la 10 y vino a ayudar luego del terremoto registrado en Pereira”.