Esto hará la familia de Luis Díaz para ayudar a las víctimas del terremoto: “Los esperamos”

Mientras Luis Díaz se prepara para disputar su tercer amistoso de pretemporada con el Bayern Múnich, otros miembros de la familia Díaz Marulanda estarán presentes en una recolección de alimentos, herramientas y medicamentos para enviar a las zonas afectadas por el terremoto.

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Luis Manuel Díaz, padre del futbolista, hizo una invitación en redes sociales para los habitantes de la ciudad de Barranquilla que quieran sumarse a la causa. “Hola, mi gente linda de Colombia, Dios los bendiga a todos. Desde Barranquilla los invito a que nos unamos para apoyar a las familias afectadas por el terremoto”, dijo en su cuenta oficial de Instagram.

“Estaremos recibiendo productos no perecederos, palas, guantes y herramientas”, agregó. Estos son los centros de acopio confirmados por el ‘Mane’ Díaz en colaboración con otras empresas de la capital atlanticense:

Miércoles 12 de agosto desde las 7:00 p. m. —Caimán del Río

Sábado 15 de agosto desde las 6:00 a. m. — Farmatodo Malecón del Río

“Los esperamos. Los invita Mane Díaz, que está de corazón con todas las familias afectadas por el terremoto y pido a Dios bendiciones para todos. Muchachos, pongámonos la mano en el corazón y pongámonos a apoyar a nuestras familias colombianas”, agregó el padre de Lucho Díaz.

Lucho envió su mensaje de apoyo

Luis Díaz fue uno de los primeros jugadores de la Selección Colombia en pronunciarse sobre el terremoto de 7.4 grados que azotó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

A través de su cuenta de Instagram, escribió: “Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes”.

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En ese mismo sentido, el Bayern Múnich manifestó su preocupación por las noticias que llegaban desde ciudades como Cali, Quibdó, Pereira y Manizales, entre otras. “Desde el FC Bayern, enviamos toda nuestra fuerza y solidaridad a Colombia y a toda nuestra familia en la región afectada por los sismos de hoy”, indicó el comunicado.

“Estamos con ustedes”, agregó el pronunciamiento oficial del conjunto bávaro.

Jonathan Tah y Luis Díaz, jugadores del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Luis Díaz regresó a entrenamientos con el Bayern Múnich a principios de agosto y sumó minutos en la gira por Asia. En su segunda salida, enfrentando al Aston Villa en Hong Kong, marcó un auténtico golazo que le dio la vuelta al mundo.

Lucho volverá a la acción este sábado, 15 de agosto, enfrentando a RB Leipzig en otro amistoso de pretemporada. El pitazo inicial está programado para las 8:30 de la mañana (COL), horario habitual en el que se suelen desarrollar los partidos de la Bundesliga.

Su primer juego oficial será el sábado 22 de agosto, enfrentando a Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania 2026.