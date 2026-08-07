Así le fue a Luis Díaz en el amistoso de Aston Villa vs. Bayern Múnich: brilló en Hong Kong

Tal como lo había adelantado su técnico, Luis Díaz fue suplente en el amistoso de Aston Villa vs. Bayern Múnich en Hong Kong. El colombiano entró al minuto 63 y marcó un golazo para reconfirmar su buen momento a nivel de clubes.

Primer golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich en la temporada: video del tanto vs. Aston Villa

Así formó el Bayern: Manuel Neuer; Sacha Boey, Jonathan Tah, Kim Min-Jae, Nataniel Brown; Aleksandar Pavlović, Tom Bischof; Maycon Cardozo, Tim Binder, Konrad Laimer y Arijon Ibrahimovic.

Aston Villa, por su parte, salió con: Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; George Hemmings, Boubacar Kamara, João Gomes, Emiliano Buendía; Evann Guessand y Brian Madjo.

Aston Villa 1-2 Bayern Múnich

El primer gol del partido fue a favor del Bayern Múnich. Sobre los 37 minutos, Tom Bischof lanzó un centro desde el costado izquierdo y encontró la cabeza de Kim Min-Jae para abrir el marcador a través de la pelota quieta.

De cara al segundo tiempo, Vincent Kompany movió el banquillo. En el entretiempo mandó al campo a Josip Stanišić para tomar el lugar de Konrad Laimer.

Sobre la hora de juego hizo otras tres sustituciones. Luis Díaz entró por Cardozo, João Palhinha ingresó en lugar de Pavlović e Hiroki Ito tomó el lugar de Kim Min-Jae.

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Lucho empezó encendido en sus primeras interacciones con el balón y al minuto 73 se inventó un golazo de su marca personal. El guajiro enganchó dentro del área y sacó un remate potente que dejó sin respuesta al arquero Bizot.

Aston Villa parecía admitir la derrota tras el golazo de Luis Díaz, pero se sacudió en los minutos finales y marcó el descuento con un espectacular remate lejano de João Gomes.

Al ver que se le podía escapar la victoria, Bayern Múnich ajustó las marcas en defensa y guardó la diferencia que tenía en el marcador.

Calificaciones y reacciones al gol de Luis Díaz

Según las aplicaciones especializadas, Luis Díaz obtuvo una calificación de 7.5 puntos sobre 10. Fue el tercer mejor jugador del partido contra Aston Villa, solo detrás de Tom Bischof y Kim Min-Jae.

En la prensa alemana hicieron especial alarde de su golazo. “Díaz ha sido una verdadera amenaza desde que entró como suplente y su esfuerzo se ve recompensado. Ibrahimovic pasa el balón a la banda izquierda. Díaz recorta hacia dentro del área, regatea brevemente a dos defensores y luego remata con la derecha al fondo de la red. ¡Un golazo!“, apuntó el diario Bild.

“Un golazo de Luis Díaz. El colombiano regateó con maestría a Cash por la izquierda tras un cambio de juego de Ibrahimovic y luego disparó desde dentro del área. El balón golpeó la parte inferior del travesaño y rebotó hacia la red”, escribieron en Kicker.

El próximo partido del Bayern Múnich será el sábado de la próxima semana, cuando enfrentará al Leipzig, con el regreso de Harry Kane y Michael Olise a la actividad.