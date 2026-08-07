Predicciones para hoy: Nana Calistar lanzó su horóscopo para este viernes, 7 de agosto de 2026

Para este viernes, 7 de agosto, la famosa astróloga Nana Calistar llega con nuevas predicciones indicando qué es lo que le depara para el futuro a los 12 signos del zodiaco.
Los vaticinios de Nana llegan este día para indicar que hay cosas que se deben cambiar y otras que aparecerán para recordar la esencia y el porqué hay que seguir una ruta en la vida.
Horóscopo de Nana Calistar este viernes, 7 de agosto de 2026
- Aries
“Vas a sentir que finalmente comienza a destrabarse una situación que llevaba semanas dándote vueltas en la cabeza. Una respuesta, propuesta o movimiento relacionado con trabajo y dinero llegará en el momento indicado y te permitirá recuperar confianza”.
- Tauro
“Necesitas dejar de esperar que las cosas lleguen solitas mientras tú estás aplastado viendo o series, revisando quién está conectado o lamentándote porque el amor no toca tu puerta. Pues también abre la puerta, criatura, porque si no sales, no convives y no permites que nadie se acerque”.
TAURO – 7 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 7, 2026
Tauro, este 7 de agosto de 2026 necesitas dejar de esperar que las cosas lleguen solitas mientras tú estás aplastado viendo series, revisando quién está conectado o lamentándote porque el amor no toca tu puerta. Pues también abre la puerta, criatura,…
- Géminis
“Se te presenta una oportunidad para demostrar que cuando dejas de dudar de ti puedes conseguir muchísimo más de lo que imaginas. Traías algunas ideas revueltas y no terminabas de decidir hacia donde moverte, pero durante estos días una conversación o situación inesperada te ayudará a poner prioridades en orden”.
- Cáncer
“Vas a tener que dejar de ponerle piedritas a tu propio camino y después preguntarte quién fregados te está bloqueando. Muchas de las cosas que no has conseguido no se deben a mala suerte ni a gente envidiosa, sino a que esperas demasiado para tomar decisiones”.
CÁNCER – 7 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 7, 2026
Cáncer, este 7 de agosto de 2026 vas a tener que dejar de ponerle piedritas a tu propio camino y después preguntarte quién fregados te está bloqueando. Muchas de las cosas que no has conseguido no se deben a mala suerte ni a gente envidiosa, sino a…
- Leo
“Se te viene un día de abrir los ojos dejar de hacerte tarugo con situaciones que desde hace rato sabes cómo están. Una verdad que había permanecido medio escondida podría salir a lote y, aunque al principio te saque de onda, terminará quitándote un peso de encima”.
- Virgo
“Vas a necesitar dejar de querer tener todo bajo control, porque precisamente por andar revisando hasta dónde cae la última migaja terminas gastando energía en cosas que ni dependen de ti. Se marca un cambio importante relacionado con una decisión que habías venido aplazando por miedo a equivocarte”.
VIRGO – 7 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 7, 2026
Virgo, este 7 de agosto vas a necesitar dejar de querer tener todo bajo control, porque precisamente por andar revisando hasta dónde cae la última migaja terminas gastando energía en cosas que ni dependen de ti. Se marca un cambio importante…
- Libra
“Vas a darte cuenta de que llevas demasiado tiempo queriendo mantener contento a medio mundo mientras tus propias necesidades están haciendo fila. Se acabó eso de decir que sí cuando por dentro quieres mandar todo a la fregada. Una situación inesperada te obligará a escoger entre quedar bien con alguien o hacer lo que realmente te conviene, y esta vez más vale que te pongas primero porque nadie te va a regresar el tiempo que desperdicies conociendo gente”.
- Escorpio
“Vas a necesitar ponerle freno a esa costumbre de imaginar veinte desgracias antes de que suceda la primera. Tu cabeza estará trabajando horas extras y podrías interpretar ciertas actitudes como rechazo, indiferencia o traición cuando en realidad la otra persona simplemente anda ocupada con sus propios problemas”.
ESCORPIÓN – 7 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 7, 2026
Escorpión, este 7 de agosto de 2026 vas a necesitar ponerle freno a esa costumbre de imaginar veinte desgracias antes de que suceda la primera. Tu cabeza estará trabajando horas extras y podrías interpretar ciertas actitudes como rechazo,…
- Sagitario
“Te toca hacer un limpia, pero no precisamente con huevo, ramo y agua bendita, sino de personas, compromisos y pendientes que has mantenido por pura costumbre. Has permitido que algunos se acostumbren a buscarte únicamente cuando necesitan favor, dinero, contacto, consejo o quien les saque las papas del fuego”.
- Capricornio
“Vas a necesitar poner los pies en la tierra porque podrías sentir atracción por algo que se ve muy bonito de lejos, pero cuando te acerques vas a descubrir que trae más problemas que beneficios. En cuestiones del amor, no te metas en terrenos donde ya hay dueño, dueña o compromisos de por medio”.
CAPRICORNIO – 7 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 7, 2026
Capricornio, este 7 de agosto de 2026 vas a necesitar poner los pies en la tierra porque podrías sentir atracción por algo que se ve muy bonito de lejos, pero cuando te acerques vas a descubrir que trae más problemas que beneficios. En…
- Acuario
“Necesitas poner atención a lo que ocurre a tu alrededor porque se aproximan movimientos que podrían agarrarte con los calzones abajo si sigues dejando pendientes para después. En cuestiones de trabajo, habrá cambios de organización, instrucciones nuevas o decisiones tomadas por otras personas”.
- Piscis
“Vas a comenzar a mirar ciertas situaciones con menos fantasía y más colmillo, y bendito sea Dios porque ya hacía falta. Eres capaz de justificar hasta al que te dejó esperando tres horas con tal de no aceptar que simplemente no tenía el mismo interés que tú”.