Nana Calistar expuso el horóscopo de hoy, jueves 6 de agosto de 2026: se vienen grandes cambios en este día

La astrología va ganando campo y reconocimiento en la vida de las personas, sobre todo porque muchas de ellas buscan en las predicciones una guía para saber cómo llevar el día a día, las semanas e incluso los meses. En este mundo hay bastantes figuras que dedican su vida a entender el mensaje de los astros, pero hay varias en especial que destacan por lo acertadas que son.
De esta forma, Nana Calistar es una de las astrólogas mexicanas que ha ganado bastante popularidad por su forma directa y sin filtros de dar los vaticinios, pero también por ser tan acertada a la hora de dar sus mensajes.
Horóscopo de este jueves 6 de agosto de 2026
- Aries
“Ya bájale dos rayitas a los antojos porque entre las harinas, los refrescos, los tacos de madrugada y ese ‘mañana empiezo la dieta’, se te está haciendo costumbre cuidar más el antojo que la salud. Tu cuerpo lleva rato mandándote señales de que necesita un cambio y sería buena idea escucharlo antes de que te obligue a hacerlo. No se trata de dejar de disfrutar la comida, sino de aprender a poner límites”.
- Tauro
“Ya deja de vivir pendiente de lo que la gente piensa de ti. Mientras tú te preocupas por quedar bien con medio mundo, hay personas que ni siquiera invierten cinco minutos en pensar en tu vida. El problema no es que hablen; el problema es que tú les das demasiado poder sobre tus decisiones. Este 06 de agosto llega para recordarte que tu valor no depende de la opinión de nadie. Aprende a creer más en ti, en tu capacidad, en lo que has logrado y en todo lo que todavía eres capaz de construir”.
TAURO – 06 de agosto de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 6, 2026
Ya deja de vivir pendiente de lo que la gente piensa de ti. Mientras tú te preocupas por quedar bien con medio mundo, hay personas que ni siquiera invierten cinco minutos en pensar en tu vida. El problema no es que hablen; el problema es que tú les…
- Géminis
“Prepárate porque se aproxima un evento social, una reunión o una convivencia que te devolverá las ganas de salir, reír y olvidarte por unas horas de todas esas preocupaciones que últimamente han querido instalarse en tu cabeza. Te hacía falta desconectarte, cambiar de ambiente y rodearte de personas que realmente disfruten tu compañía. No rechaces invitaciones por flojera o porque pienses que no tienes tiempo”.
- Cáncer
“Prepárate porque este 06 de agosto de 2026 marca el inicio de una etapa donde muchas cosas comenzarán a acomodarse a tu favor, aunque al principio parezca todo lo contrario. Habrá movimientos importantes en el amor, en el trabajo y en tu manera de ver la vida. Lo mejor que puedes hacer es dejar de resistirte a los cambios. Hay puertas que tienen que cerrarse para que otras mucho mejores puedan abrirse. No tengas miedo de empezar de nuevo; ya demostraste que tienes la fuerza suficiente para levantarte cada vez que la vida te ha querido poner de rodillas”.
CÁNCER – 06 de agosto de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 6, 2026
Prepárate porque este 06 de agosto de 2026 marca el inicio de una etapa donde muchas cosas comenzarán a acomodarse a tu favor, aunque al principio parezca todo lo contrario. Habrá movimientos importantes en el amor, en el trabajo y en tu manera de…
- Leo
“Siempre andas buscando el amor perfecto, la felicidad completa, el trabajo ideal o la vida que según tú mereces, pero se te olvida disfrutar el camino. Vives pensando en lo que falta y muy pocas veces agradeces lo que ya tienes enfrente de tus ojos. Ya es hora de cambiar el chip y entender que la vida no comienza cuando llegue esa persona, cuando ganas más dinero o cuando se acomoden todos los planetas; la vida está pasando ahorita y, si sigues esperando el momento perfecto, un día vas a voltear para atrás y te darás cuenta de que dejaste escapar muchas oportunidades por vivir con la cabeza en el mañana”.
- Virgo
“Deja de ponerle techo a tus sueños solo porque otras personas no tuvieron el valor de luchar por los suyos. Tú naciste para construir, crecer y demostrar de qué estás hecho, pero muchas veces eres tú quien se atraviesa el pie por medio al fracaso o por darle demasiada importancia a la opinión de quienes ni siquiera han logrado poner orden en su propia vida. Este 06 de agosto de 2026 llega para recordarte que las oportunidades no se presentan dos veces con la misma intensidad. Si tienes un proyecto, una idea de negocio, un cambio laboral o un plan que has venido postergando, deja de buscar el momento perfecto porque ese momento ya llegó”.
VIRGO – 06 de agosto de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 6, 2026
Deja de ponerle techo a tus sueños solo porque otras personas no tuvieron el valor de luchar por los suyos. Tú naciste para construir, crecer y demostrar de qué estás hecho, pero muchas veces eres tú quien se atraviesa el pie por miedo al fracaso o…
- Libra
“Ya estuvo bueno de ver siempre el vaso medio vacío. Muchas veces eres tú quien convierte un problema pequeño en una montaña porque te adelantas a los hechos o comienzas a imaginar escenarios que ni siquiera han pasado. Este 06 de agosto de 2026 será un día para cambiar la manera en que observas la vida. Si empiezas a confiar más en ti y dejas de alimentar pensamientos negativos, te darás cuenta de que muchas puertas comienzan a abrirse casi por arte de magia”.
- Escorpio
“Ya deja de cargar con los problemas de medio mundo como si fueras centro de rehabilitación emocional. Aprender a decir ‘no’ también es una forma de quererte. Siempre estás disponible para escuchar, ayudar, resolver broncas o sacar del apuro a quien lo necesita, pero cuando eres tú quien ocupa una mano, muchos desaparecen más rápido que un billete el día de pago. Es momento de poner límites y entender que ayudar está bien, pero sacrificar tu tranquilidad por personas que ni lo agradecen ya es otra historia”.
ESCORPIÓN – 06 de agosto de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 6, 2026
Ya deja de querer cargar con los problemas de medio mundo como si fueras centro de rehabilitación emocional. Aprender a decir “no” también es una forma de quererte. Siempre estás disponible para escuchar, ayudar, resolver broncas o sacar del apuro…
- Sagitario
“Traes el cansancio hasta los huesos y la cabeza hecha un verdadero remolino. Has querido resolver demasiadas cosas al mismo tiempo y eso ha provocado que por momentos sientas que ya no puedes más. Tranquilo o tranquila, porque este 06 de agosto de 2026 marca el inicio de una etapa en la que comenzarás a acomodar prioridades y a entender que no puedes cargar con el peso del mundo sobre tus hombros”.
- Capricornio
“Aguas porque el pasado anda de necio y podría aparecer cuando menos lo esperes. No necesariamente será una persona tocando tu puerta; puede tratarse de una noticia, un mensaje, una llamada, un recuerdo o una situación que creías completamente superada. Lo importante será que no permitas que aquello que ya quedó atrás venga a mover la estabilidad que tanto trabajo te ha costado construir. El pasado solo tiene poder cuando tú se lo das. Si ya cerraste una puerta, no la vuelvas a abrir por simple curiosidad porque hay historias que regresan únicamente para comprobar si todavía pueden hacerte perder la paz”.
CAPRICORNIO – 06 de agosto de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 6, 2026
Aguas porque el pasado anda de necio y podría aparecer cuando menos lo esperes. No necesariamente será una persona tocando tu puerta; puede tratarse de una noticia, un mensaje, una llamada, un recuerdo o una situación que creías completamente…
- Acuario
“Ya bájale dos rayitas a esa costumbre de confundir una emoción pasajera con el amor de tu vida. Eres de esas personas que les sonríen bonito, les dicen dos palabras lindas y ya empiezas a imaginar el vestido, los hijos, el perro y hasta dónde van a pasar la Navidad. Así no funcionan las cosas. Este 06 de agosto de 2026 llega para enseñarte que el cariño verdadero se construye con hechos, tiempo y confianza, no con ilusiones que tú mismo inventas en la cabeza”.
- Piscis
“Ya deja de querer encontrar afuera lo que primero debes construir dentro de ti. Muchas veces buscas que los demás te den la seguridad, el cariño o la tranquilidad que tú mismo te niegas. Este 06 de agosto de 2026 será un día para poner los pies sobre la tierra y entender que nadie llegará a rescatarte ni a resolverte la vida. La buena noticia es que tampoco lo necesitas. Traes una fuerza enorme que muchas veces olvidas porque te distraes tratando de complacer a todo el mundo antes que a ti”.
PISCIS – 06 de agosto de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 6, 2026
Ya deja de querer encontrar afuera lo que primero debes construir dentro de ti. Muchas veces buscas que los demás te den la seguridad, el cariño o la tranquilidad que tú mismo te niegas. Este 06 de agosto de 2026 será un día para poner los pies sobre…