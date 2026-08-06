Lina Tejeiro reveló la verdad detrás de su pleito con Iván Marín en MasterChef Celebrity: “Me dio papaya”

La octava temporada de MasterChef Celebrity ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Con el paso de los capítulos, han surgido varios inconvenientes entre los participantes, especialmente por su desempeño en las diferentes pruebas culinarias.

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Una de las discusiones que más ha llamado la atención de los televidentes de Canal RCN es la protagonizada por la actriz Lina Tejeiro y el comediante Iván Marín. Ambos se han lanzado varias pullas frente a las cámaras, dejando en evidencia la tensa relación que existe entre ellos.

En una reciente transmisión en vivo, la reconocida actriz respondió varias preguntas de sus seguidores, especialmente sobre MasterChef Celebrity. Durante la conversación, se refirió a la situación que ha venido protagonizando con el comediante, uno de los temas que más ha dado de qué hablar entre los seguidores del programa.

'MasterChef Celebrity 2026'. Foto: Canal RCN

“Obviamente, en el programa hay muchas cosas que editan, que montan y que quitan porque no todo cabe en 60 minutos de un capítulo y el primer día, en el primer capítulo que grabamos, Iván me hizo un comentario que no salió y se refirió a mí, hizo un chiste sobre mí y sobre algo de mis parejas”, manifestó frente a su comunidad digital.

Mientras realizaba su rutina de maquillaje, la participante reveló la verdadera razón por la que ha hecho algunos comentarios que han sido cuestionados en redes sociales. Según explicó, sus palabras sobre las habilidades de Iván Marín para preparar los platos propuestos por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso han sido malinterpretadas por parte del público.

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“En ese momento yo dije, ya me dio papaya, yo ya sé a quién se la voy a montar”, manifestó.

Agregó: “Si tú me las a montar a mi, yo te voy a montar a ti. Lo que pasó es que eso no salió en el primer capítulo, pero si ha salido todo lo que yo se la he montado a él, entonces, obviamente la villana de esta temporada, por un tiempo, voy a ser yo”.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios de los seguidores de MasterChef Celebrity, quienes no tardaron en expresar sus opiniones sobre la polémica. Mientras algunos respaldaron a Lina Tejeiro, otros salieron en defensa de Iván Marín.

“Mi villana favorita jaja me encanta que no se deje y que tenga voz”; “No le creo nada”; “No se hace sentir mal a alguien de por vida, qué locura”; “Está raro que ella no se acuerda que fue lo que él le dijo y que no hay videos, muy conveniente” y “Qué va, en esos problemas siempre muestran la verdadera cara de la gente, ella fue grosera con el chef”, son algunas de las palabras que se leen en las redes sociales.