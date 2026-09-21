Checo Acosta envió mensaje a Abelardo De La Espriella tras conmovedora publicación: “Ejemplo desde todo punto de vista”

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, llamó la atención en redes sociales después de publicar un video en el que aparece compartiendo un momento familiar con su hija menor, Francesca. El mandatario mostró su faceta más personal y alejada de los actos oficiales, mientras jugaba y pasaba tiempo con la pequeña.

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En el clip, el jefe de Estado aparece corriendo y jugando con Francesca. Esto permitió ver parte de la relación que mantiene como padre con su hija menor, a quien ha descrito como una de sus mayores debilidades por ser la más pequeña de la familia.

El mandatario acompañó la publicación con un mensaje en el que resaltó el valor de esos momentos sencillos y la importancia que tienen para él los espacios junto a su hija.

“Con Francesca no hay protocolo, ni agenda que valga... aquí las reglas las pone ella. Jugar con ella, escuchar su risa y verla feliz me recuerda que estos pequeños instantes son, en realidad, los más grandes de la vida”, escribió De La Espriella en el pie de foto.

En este mismo post, el presidente también dejó claro el amor que siente por la niña y la importancia que tiene en su vida.

“Ella siempre será mi debilidad, mi alegría y uno de los amores más grandes de mi existencia”, añadió.

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Reacción del Checo Acosta a Abelardo De La Espriella

Este video, publicado en la cuenta oficial de Instagram del jefe de Estado, generó diferentes reacciones entre los usuarios. Varios de ellos comentaron la publicación y destacaron el momento personal y lleno de afecto que compartió junto a su hija.

Entre las personas que reaccionaron al video estuvo el cantante Checo Acosta, quien dejó un mensaje en la publicación y resaltó lo que, desde su perspectiva, representa lo compartido.

Checo Acosta envió mensaje de admiración a Abelardo De La Espriella tras publicar video con su hija. Foto: Instagram: @delaespriella_style

“¡Excelente! ¡Ejemplo desde todo punto de vista! ¡Los buenos somos más! Dios bendiga y proteja a todas las familias colombianas”, escribió.

El comentario del artista, se sumó a las distintas respuestas que recibió el video: “Orgullo de presidente el que tenemos”; “Su cargo y la responsabilidad que eso conlleva, no quita que es padre y esposo, aplauso”; “Gracias tigre por lo que haces por tus hijos y los nuestros. Hacerlos felices y que tengan esperanza en una patria milagro ya te hace grande”, se lee.