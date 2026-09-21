Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y víctima de las Farc, porque estuvo secuestrada casi siete años, hizo un corte de cuentas a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Lo realizó en SEMANA en un momento crucial para el tribunal porque es objeto de reparos, ya que el Congreso estudiará la propuesta de quitarle 100.000 millones de pesos de presupuesto en el 2027.

“La JEP fue una buena idea sobre el papel y una terrible equivocación en la realidad”, dijo Betancourt.

Ingrid Betancourt Pulecio candidata al Senado y presidenta del Partido Oxígeno Bogota febrero 13 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Y explicó que “todas las expectativas que teníamos las víctimas de que se nos garantizaran los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición, no se han cumplido. Han pasado cuatro años, se han gastado cuatro billones de pesos y no hemos visto nada”.

Recordó que la JEP, en casi una década, ha sacado cuatro sentencias.

El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, de acuerdo con el recorte presupuestal a la JEP. Foto: SEMANA

“Yo creo que ya es el momento de que la JEP se acabe, de que se marchite, pasen los procesos a la justicia ordinaria y que se revisen las sentencias de la JEP. No es posible que la Justicia Especial para la Paz se haya convertido en un tribunal de impunidad”.

Y siguió: “Dicen los de las Farc que fueron los creadores de esa figura y que la hicieron para ellos. La finalidad era que tuvieran la tranquilidad de que al deponer las armas iban a ser juzgados con ‘justicia’, pero no fue lo que se diseñó: se hizo para que tuvieran total impunidad”.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La JEP- añadió Betancourt- pasó por encima de unos factores que son relevantes para las víctimas. Por ejemplo: “Los miembros del secretariado siguieron delinquiendo. En particular, tenían compromiso con el acuerdo de paz de deponer las armas, no seguir delinquiendo y reparar a las víctimas. Y nunca las repararon. Al contrario, todos estos años han sido de confrontación con ellos, de amenazas, intimidaciones verbales y públicas. Y la JEP, a pesar de que le hemos pedido que actúe, no ha hecho nada”.

Estas —a juicio de la colombo-francesa— “son causales de las pérdidas de los beneficios que se les han otorgado por el acuerdo de paz. Hay que hacer un corte de cuentas. La JEP ha incumplido su propósito porque ha dejado que los miembros del secretariado sigan teniendo conductas ilegales frente a sus víctimas y, adicionalmente, nunca aportaron a la verdad, nunca hubo una garantía de no repetición”.

Dijo que las disidencias de las Farc “han repetido todos los delitos de secuestro, reclutamiento y abuso de menores, entre otros. Y uno sí se tiene que preguntar cuál es la relación entre quienes están en la legalidad y los que se fueron para el momento, más aún cuando vemos que en el gobierno anterior, muy próximo a las Farc, se aceptó incluir a quienes se habían retirado del proceso, en un nuevo acuerdo de paz. Es decir, todos los incentivos se han venido dando para promover el delito en Colombia”.

Y remató: “Es momento de que se acabe de una vez por todas este ensayo infructuoso de la JEP”.