Paola Holguín, ministra de Cultura, explicó la razón de la suspensión de los premios Estímulos: “Es mejor decir la verdad”

Hace algunos días, el Ministerio de Cultura y su cabeza, la ministra Paola Holguín, se vio envuelto en una nueva polémica por cuenta de la suspensión de los premios del portafolio del Programa Nacional de Estímulos, que durante 27 años ha entregado esa la cartera.

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Tras la decisión, distintos sectores culturales se pronunciaron al respecto, asegurando que es importante que la cartera cumpla con lo prometido. Hace algunos minutos, la ministra Holguín publicó un video en su cuenta de X detallando las razones por las que se dio esta suspensión.

Paola Holguín, ministra de Cultura, se refirió a la decisión de la cartera. Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

Aseguró que en febrero de este año, el gobierno Petro sacó la resolución para otorgar los estímulos y premios nacionales que se dan cada año.

“Se supone que dos meses antes de vencerse el tiempo, debe salir la resolución de jurados que se encargan de revisar todas las propuestas que se enviaron para determinar los ganadores. Eso debió hacerse el 15 de julio de este año, pero el 7 de agosto que yo llegué no había resolución”, indicó.

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Al tomar posesión como ministra, Holguín aseguró que había una deuda de más de 185.000 millones y más de 75.000 millones eran premios anteriores sin pagar. Tras este panorama fiscal, decidieron suspender la resolución, dado que no existía el presupuesto para soportar el premio.

Holguín dijo que la decisión solo se mantendrá por este año. Foto: Guillermo Torres

“No teníamos 900 millones que valen los jurados, que debían anunciar los ganadores el 15 de septiembre. Tampoco teníamos los 9.000 millones, de los cuales 7.200 se tenían que haber desembolsado el 7 de octubre”, sentenció.

Adicional a ello, la ministra dijo que es mejor contar la verdad que seguir engañando a un sector tan importante en Colombia como el de los artistas. Por ello, detalló que tomaron la decisión en salvaguarda del presupuesto de la entidad.