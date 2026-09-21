Agmeth Escaf rompió el silencio por explosivos chats y estalló contra Eva Ferrer; anunció decisión: “Era insoportable”

SEMANA conoció una copia de un informe de informática forense que reúne conversaciones sostenidas durante casi cuatro años entre Gustavo Petro y Eva Ferrer, quien fue consejera presidencial para la Reconciliación y cercana a Verónica Alcocer. Los mensajes, intercambiados por LINE entre octubre de 2022 y agosto de 2026, registran algunas de las tensiones dentro del círculo más cercano a la entonces pareja presidencial.

María Fernanda Cabal reaccionó a chats de Eva Ferrer y Petro, y se fue contra Verónica Alcocer: “Por una vez, sabía de qué hablaba”

En los chats, Ferrer expresó ante Petro sus preocupaciones por una presunta estructura de corrupción relacionada con reuniones y contratos, en la que, según sus señalamientos, aparecerían Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, y Agmeth Escaf, senador del Pacto Histórico.

Las conversaciones también reflejan el distanciamiento entre Ferrer y Alcocer, luego de que la exfuncionaria cuestionara ante Petro el comportamiento de quien había sido su amiga. Frente a ello, Petro relacionó el cambio con la influencia que Alcocer habría adquirido tras la llegada a la Presidencia.

Ante estos señalamientos, Agmeth Escaf rompió su silencio por estos explosivos chats y se refirió, en entrevista con Tercer Canal, a Eva Ferrer contando lo que vivió con ella desde su experiencia personal.

“Sí tenía sus intenciones. A ella la saca Verónica del grupo porque era insoportable. En el grupo era sumamente difícil trabajar con ella”, expresó.

“Fue Verónica quien la sacó del grupo, y luego se fue donde Gustavo a exigirle… y si le deben o no le deben a ella, no tengo conocimiento de esa pena, porque no hago parte de ese tipo de conversaciones. Nunca he hecho parte de ningún tipo de conversación en la que no me inviten”, agregó.

El integrante del Pacto Histórico afirmó que eran mentira estos señalamientos en su contra, por lo que le pedía a la examiga de Verónica que hiciera las cosas correctas y acudiera a los entes correspondientes, en lugar de involucrarlo en esta polémica.

“Todo lo que anda diciendo es una gran mentira; además se le nota un gran resentimiento porque ella inició esta discusión, en la que está queriendo agarrarme a mí y a otros para meternos en un costal. Ella lo dijo claramente, por una plata que le deben.. ¿Quién? Que vaya y cobre como es debido, y si tiene algún inconveniente, que inicie un proceso como es. No tiene que coger mi nombre, sin pruebas, venir a meterme en un escándalo de este nivel”, aseveró.

Bastante molesto, Escaf aclaró que tomaría acciones legales y acudiría al ámbito jurídico, buscando que ella respaldara todo lo que estaba diciendo, precisamente tras acusarlo de movidas con Ecopetrol.

“Por respeto a la familia presidencial, he estado evitando tener que accionar de manera jurídica. Me cansé, va a recibir su demanda como corresponde y va atener que demostrar todo eso que dice como corresponde”, concluyó.